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Прокуратура требует вернуть уволенную нижегородскую чиновницу на место
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Прокуратура требует вернуть уволенную нижегородскую чиновницу на место 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Вопрос об отставке Шабалиной включен в повестку дня заседания гордумы 25 апреля. Не дожидаясь обсуждения, председатель КСП Нижнего Новгорода Ирина Семашко уволила ее 30 марта. Прокуратура внесла представление, сообщает пресс-служба ведомства.
За назначение Валентины Шабалиной депутаты гордумы проголосовали 13 декабря прошлого года. Депутат Евгений Лазарев пытался поднять вопрос о ее криминальных связях. Якобы именно по этой причине правоохранительные органы не согласовали ее кандидатуру на пост судьи. Но коллеги не поддержали Лазарева, а некоторые рьяно встали на ее защиту.
— Я не нашел небезупречных фактов в биографии Валентины Ивановны. Она производит не только внешне приятное впечатление, это реально серьезный профессионал с очень большим опытом — не только юридическим, но и финансового аудита. Это то, что сегодня нужно контроль-счетной палате, — заявил председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман. — Ее личная и, простите, интимная жизнь меня не интересует. Вам что надо, гладкую биографию или профессионала?
А вот по сведениям «Козы Пресс», небезупречные факты в биографии Шабалиной все-таки есть. В день голосования на форуме NN.ru появилась справка о ее жизни и деятельности. Оказывается, двое из четырех бывших мужей Шабалиной осуждены в прошлом по тяжким статьям.
Первый — кстовский наркодилер Гафила Вели-оглы Мамедов — за незаконный оборот наркотиков. Причем, дважды: в 1998 и в 2004. Второй раз еще и за хранение оружия и боеприпасов. Еще один бывший супруг чиновницы, Сергей Шорохов, тоже имеет две судимости. В 1994 году по статье за умышленное убийство, а через 4 года — за подделку документов и мошенничество.
Были вопросы к Валентине Шабалиной о ее деятельности в качестве юриста МУП «ЮЦ „Право“ по приватизации земли и недвижимости. Сделки были проведены с ущербом для бюджета Кстова, в том числе и в ее собственных интересах. В справке говорится, что будучи заместителем главы Кстова, она в 2015-2016 годах оформляла землю на Мамедова и их общего сына. Но эти вопросы остались без ответа, Шабалина буквально сбежала от вопросов журналистов.
В прошлом году кстовская гордума проголосовала за ликвидацию городской администрации. Полномочия перешли к администрации Кстовского района. Шабалину уволили, на этом ее муниципальная карьера там закончилась. Предложений от районной администрации не поступило.
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