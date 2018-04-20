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В Славском районе появился новый храм
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В Славском районе появился новый храм 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Этот храм в посёлке Громово местные жители считают настоящим чудом. Сначала хотели построить небольшую часовню. Но бывший местный житель, пожелавший остаться неизвестным, выступил меценатом, и получился вот такой трехкупольный красавец, способный вместить в себя все 200 человек населения села»
Это первая православная служба за всю историю посёлка. Нарядные прихожане, батюшка в парадном облачении. Люди помнят, как строили храм всем миром.
Церковь выросла всего за три года. Отец Олег уверен появление в посёлке храма в стиле базилика настоящее чудо. Да и храм построен в честь Спиридона Тримифунтского. Его, наряду со святым Николаем, на Руси почитали, как чудотворца.
В субботу в клумбы высадят цветы. Торжественное освящение храма пройдёт уже среди цветущей зелени. Богослужения будут проводить раз в месяц. Отец Олег будет специально приезжать из Калининграда, пока в селе не появится свой священник.
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