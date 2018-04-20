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Итоги проверки КСП: Глава МО Семеновское необоснованно получил почти миллион рублей
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Итоги проверки КСП: Глава МО Семеновское необоснованно получил почти миллион рублей 

Интересант 1 час назад
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга подвела итоги аудиторской проверки муниципального образования Семеновский за 2016-2017 и 2018 годы. Ревизоры проанализировали финансовые документы, связанные с расходованием бюджетных средств, ведением бухгалтерского учета, распоряжением муниципальным имуществом, выполнением закупок.
В ходе проверки выяснилось, что глава местной администрации МО Семеновское Станислав Михайлов необоснованно получил более 884 тысяч рублей. Он, являясь муниципальным служащим, получал деньги за исполнение обязанностей главы муниципального образования. Таким образом, г-н Михайлов нарушил Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которому муниципальные служащие не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью.
Муниципальных чиновников Семеновского также уличили в нецелевом использовании бюджетных средств. Например, в 2017 году администрация приобрела билеты на спектакль, а затем передала их людям, которые не проживают на территории МО Семеновское. Ревизоры КСП обнаружили в Семеновском нарушения при планировании и проведении спортивных мероприятий и профилактических антинаркотических акций.
Больше всего нареканий у Контрольно-счетной палаты вызвало проведение муниципальных закупок. Муниципалы регулярно нарушают федеральное законодательство о закупках. Часто используется известная «серая» схема, когда устанавливаются слишком детализированные требования к закупаемым товарам и составляют техническое задание под заранее известного поставщика.
Информацию о выявленных нарушениях КСП передала для дальнейшего реагирования в ГУВД, городскую прокуратуру, Управление ФАС по Санкт-Петербургу, в Законодательное собрание и в Смольный.
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