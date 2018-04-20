Главы СФ и ГД подготовили проект о содержании опасных животных в квартирах

"Мы со спикером Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко подготовили законопроект, который регулирует вопрос, связанный с содержанием опасных животных в квартирах", — сообщил Володин журналистам в пятницу.

Председатель Госдумы пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Законопроект, в частности, будет определять порядок их содержания.

"Кроме того, проект предлагает ввести возможность регистрации домашних животных по желанию. При этом для владельцев опасных животных регистрация будет обязательной", — сказал политик, уточнив, что процедура регистрации животных будет платной.

Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы после 15 мая, уточнил Володин. По словам политика, отдельный проект позволит ускорить процесс принятия наиболее актуальных положений, которые сегодня есть в законопроекте об ответственном обращении с животными.