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Главы СФ и ГД подготовили проект о содержании опасных животных в квартирах
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Главы СФ и ГД подготовили проект о содержании опасных животных в квартирах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке совместно с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах.
"Мы со спикером Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко подготовили законопроект, который регулирует вопрос, связанный с содержанием опасных животных в квартирах", — сообщил Володин журналистам в пятницу.
Председатель Госдумы пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Законопроект, в частности, будет определять порядок их содержания.
"Кроме того, проект предлагает ввести возможность регистрации домашних животных по желанию. При этом для владельцев опасных животных регистрация будет обязательной", — сказал политик, уточнив, что процедура регистрации животных будет платной.
Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы после 15 мая, уточнил Володин. По словам политика, отдельный проект позволит ускорить процесс принятия наиболее актуальных положений, которые сегодня есть в законопроекте об ответственном обращении с животными.
Законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму осенью 2010 года, в первом чтении его одобрили в марте 2011-го. Осенью 2016 года Владимир Путин подчеркнул важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству. Планировалось, что инициативу рассмотрят во втором чтении 14 июня 2017 года, затем называлась дата 21 июня. Позже в Госдуме заявили, что документ могут принять в ближайшие месяцы.
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