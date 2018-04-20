Кабмину предложат ежегодно отчитываться по контрсанкциям

"Предполагается предложить правительству ежегодно отчитываться о реализации этого закона перед Государственной думой, представлять подробный обзор об экономических и социальных последствиях принимаемых мер", — приводит пресс-служба слова Исаева по итогам обсуждения проекта.

В пятницу, 20 апреля, в Госдуме прошло обсуждение законопроекта законопроекта об ответных санкциях на экономические ограничения со стороны США. В консультациях принимали участие эксперты и представители деловых кругов.