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Кабмину предложат ежегодно отчитываться по контрсанкциям
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Кабмину предложат ежегодно отчитываться по контрсанкциям 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что ко второму чтению законопроекта об ответе на санкции США и других стран будет подготовлена поправка, которая обяжет правительство ежегодно отчитываться перед Госдумой о выполнении контрсанкционного закона. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Предполагается предложить правительству ежегодно отчитываться о реализации этого закона перед Государственной думой, представлять подробный обзор об экономических и социальных последствиях принимаемых мер", — приводит пресс-служба слова Исаева по итогам обсуждения проекта.
В пятницу, 20 апреля, в Госдуме прошло обсуждение законопроекта законопроекта об ответных санкциях на экономические ограничения со стороны США. В консультациях принимали участие эксперты и представители деловых кругов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций.
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