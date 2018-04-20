МособлЕИРЦ начал работу в городском округе Рошаль

«МособлЕИРЦ принято на обслуживание 9 тысяч лицевых счетов, что составляет порядка 90% от общего числа плательщиков за коммунальные услуги Рошаля. Для удобства жителей в городском округе уже открыт клиентский офис расчетного центра», — говорится в сообщении.

В настоящее время МособлЕИРЦ работает на территории 60 муниципальных образований Московской области и обслуживает свыше 2,4 миллиона лицевых счетов (порядка 87% от общего количества плательщиков за коммунальные услуги в регионе).