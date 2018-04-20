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МособлЕИРЦ начал работу в городском округе Рошаль
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МособлЕИРЦ начал работу в городском округе Рошаль 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московский областной единый информационно-расчетный центр расширяет территорию обслуживания, теперь клиентами МособлЕИРЦ смогут стать жители городского округа Рошаль, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«МособлЕИРЦ принято на обслуживание 9 тысяч лицевых счетов, что составляет порядка 90% от общего числа плательщиков за коммунальные услуги Рошаля. Для удобства жителей в городском округе уже открыт клиентский офис расчетного центра», — говорится в сообщении.
В настоящее время МособлЕИРЦ работает на территории 60 муниципальных образований Московской области и обслуживает свыше 2,4 миллиона лицевых счетов (порядка 87% от общего количества плательщиков за коммунальные услуги в регионе).
«Приоритетом в работе МособлЕИРЦ, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, является постоянное улучшение качества обслуживания абонентов. Для этого в первую очередь развиваются сервисы дистанционного обслуживания, через личный кабинет на сайте или мобильное приложение, что позволяет абонентам решать большинство вопросов без посещения офисов МособлЕИРЦ», — подчеркнул Пестов.
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