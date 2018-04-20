Ртутные лампы с Шуваловского канала отправлены на обезвреживание

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, об этом руководитель МКУ «Управление ГОЧС Нижнего Новгорода» Сергей Гашков рассказал 19 апреля, в четверг.

По его словам, ртутьсодержащие отходы вывезены в специализированную организацию для переработки. Утилизацией отходов — ртутных ламп и баллонов — займется специализированная организация из Чебоксар . На сегодняшний день и баллоны, и лампы вывезены с территории площадки, проведены необходимые мероприятия по демеркуризации, помещения очищены. Исследования воздуха в районе площадки не показали наличие ртути.

Химические отходы подготовлены к транспортировке на специализированное предприятие в Ярославскую область . Запланирована также очистка корпусов от бытового мусора. Рекультивацией оставшейся части территории администрации Нижнего Новгорода рекомендовано в рамках проекта по рекультивации.

Следует отметить, что арендатор принадлежащего муниципалитету земельного участка — ООО «Фарбе-Дзержинск» — был привлечен к ответственности за размещение отходов на этой площадке еще в 2016 году. Так как компания уклонялась от исполнения своих обязательств по очистке площадки, федеральной Службой судебных приставов по Нижегородской области в отношении нее возбуждены исполнительные производства.

Ранее сообщалось, что площадку на Шуваловском канале начнут очищать до конца недели.