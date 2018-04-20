Количество поврежденных и затопленных паводком дорог растет в регионах Северо-Запада

ТАСС , 20 апреля. Плюсовая температура, обильные осадки и таяние снега продолжают оказывать негативное влияние на паводковую ситуацию в ряде регионов Северо-Запада. В населенных пунктах растет количество разрушенных и затопленных дорог, люди в некоторых населенных пунктах перемещаются на лодках, но от эвакуации в основном отказываются.

Дороги под водой

Пришедший паводок по-прежнему осложняет транспортное сообщение между населенными пунктами в регионах Северо-Запада. Наиболее опасная ситуация сложилась в Новгородской области . Согласно оперативной информации, опубликованной на сайте «Новгородавтодора», количество поврежденных участков трасс из-за размывов возросло до 36. Основные работы проводятся в Любытинском районе, где сосредоточено наибольшее количество зон подтоплений. Сайт районной администрации сообщает, что вне транспортной доступности остаются семь населенных пунктов, в районе действует режим ЧС.

Как сообщил ТАСС глава Любытинского района Андрей Устинов, сейчас ситуация нормализуется. «Ситуация стабилизировалась — остановился подъем воды на реке Мста, это основная артерия. Вода уходит, но вопрос, что будет дальше. По прогнозу обещают на завтра дождь, дорожники работают круглосуточно и по возможности восстанавливают проезд», — рассказал он. В пресс-службе регионального МЧС также добавили, что в эвакуации жителей необходимости пока нет, накануне общими усилиями в районную больницу доставили пожилую женщину, которой потребовалась медицинская помощь.

Из-за паводка затруднено транспортное сообщение и в Ленинградской области . В Бокситогорском районе такая ситуация сложилась между населенными пунктами Золотово и Мозолево, а также в районе деревни Славково. «Глубина на отдельных затопленных участках достигает 50-60 сантиметров. Транспортное сообщение от деревни осуществляется с использованием плавсредств», — отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Аналогичные трудности вызвал паводок в Вологодской области . По данным пресс-службы областного правительства, подмыло и частично обрушило дорогу между поселками Чагода и Мегрино Чагодощенского района, местные власти ограничили проезд, за исключением транспорта повышенной проходимости. В результате частично отрезаны от «большой земли» четыре населенных пункта с 220 жителями. Оставленная для проезда полоса дороги сейчас используется для дополнительного завоза продуктов питания.

Дворы и сады затоплены, люди остаются в домах

Жилые дома в северо-западных регионах в основном не затоплены, но в зоне подтопления оказываются десятки приусадебных участков. По информации пресс-службы МЧС по Новгородской области, уровень воды в реке Холова в городе Крестцы достиг 340 см, что выше критического уровня. В результате паводок настиг 97 придворовых территорий и один жилой дом. «Два человека эвакуированы в пункт временного размещения, детей среди них нет», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

Уровень воды в реке Паша в районе поселка Свирица Ленинградской области превысил неблагоприятную отметку, что привело к частичному подтоплению придворовых территорий дачных участков. Садовые участки также подтопило в садоводстве «Речное», расположенное в массиве Белоостров города Сертолово Всеволожского района. «В результате таяния снега и подъема уровня реки Сестра оказались подтопленными около 30 садоводческих участков», — сказали в управлении МЧС.

Кроме того, еще 11 придворовых территорий подтопило в городе Тосно Ленинградской области. «Для помощи и переправы нуждающегося населения была создана группа волонтеров, которым были выданы лодки. Развернуты пункты временного размещения общей вместимостью 375 койкомест, укомплектованные продуктами питания и предметами первой необходимости», — сказали в пресс-службе регионального главка МЧС, уточнив, что люди пока от эвакуации отказываются.

Десяток придомовых территорий подтоплен в Вологодской области, где штаб по безаварийному прохождению паводка перешел на круглосуточный режим работы. «На данный момент подтоплены 10 придомовых территорий в городе Бабаево , в трех из них живут 10 человек, эвакуация их не требуется, поскольку воды в домах пока нет. Туда прибыла аэромобильная группировка МЧС России, на месте развернут круглосуточный спасательный пост», — сказал ТАСС руководитель пресс-службы областного главка МЧС Анатолий Сапожков.

Учебная тревога

Тем временем в Архангельской области продолжается подготовка к периоду паводков. В культурном центре «Соломбала-Арт» прошла тренировка по развертыванию пункта временного размещения людей, сообщили в пресс-службе администрации Архангельска.

Согласно легенде учений, в шесть утра на острове Краснофлотский на ул. Лермонтова и ул. Дружбы из-за резкого подъема уровней воды подтоплены десятки домов, жители которых оказались в опасной зоне. «Подготовлена необходимая документация, проведены инструктажи, специалисты культурного центра знают алгоритм действий при возникновении ЧС», — рассказала директор культурного центра Марина Малахова

В центре созданы условия для оказания первой медицинской помощи, обеспечения горожан спальными местами, открыта комната матери и ребенка, налажено взаимодействие с Городским центром гражданской защиты населения, подразделениями МЧС, скорой помощью, полицией и другими службами.