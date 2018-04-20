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Емельянов: идея об ответственности за исполнение санкций США в РФ будет прорабатываться
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Емельянов: идея об ответственности за исполнение санкций США в РФ будет прорабатываться 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Предложение о введении уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории России требует дополнительной юридической проработки, сказал первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).
По мнению парламентария, озвученное председателем Госдумы Вячеславом Володиным соответствующее предложение представляется справедливым, и в этой связи в случае её появления речь может идти как об ответственности группы лиц за нарушение режима контрсанкций, так и о наказании за действия по реализации в России выполнения ограничений, введённых американской стороной.
Ранее 20 апреля Вячеслав Володин в рамках встречи с представителями деловых и экспертных кругов, посвящённой обсуждению законопроекта о контрсанкциях, озвучил предложение о введении запрета на исполнение американских ограничений на территории России и не исключил появления уголовной ответственности за его нарушение.
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