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Жители Астаны жалуются в Генпрокуратуру на частое переименование улиц
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Жители Астаны жалуются в Генпрокуратуру на частое переименование улиц 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 20 апр — РИА Новости. Частое переименование улиц в Астане влечет за собой не только бюджетные затраты, но и путаницу при оформлении сделок физическими лицами, считает заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.
"Органы архитектуры являются уполномоченным органом в части ведения архитектурного кадастра, но, может быть, как-то остановиться уже в переименовании этих улиц?" — задался вопросом замгенпрокурора в ходе совещания.
Он пояснил, чем неудобна смена названия.
"Это тянет за собой бюджетные затраты, непонятность ведения учетов, таксисты путаются, проведение сделок или продажа недвижимости вызывает большую путаницу, потому что путаница в документах", — цитирует Лукина Sputnik Казахстан.
В главное надзорное ведомство страны в последнее время участились жалобы от граждан по поводу частого переименования улиц. Это вынуждает вносить изменения в правоустанавливающие документы.
Так, например, по словам Лукина, за последние несколько лет в Астане несколько раз переименовывалась одна и та же улица: сначала она носила название Сакко и Ванцетти, затем ее переименовали в Букейхана, а сейчас это улица имени Азербайджана Мамбетова.
Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны Бактыбай Тайталиев, присутствовавший на заседании, отметил, что в компетенцию их ведомства не входит функция по переименованию улиц. Они также обеспокоены этим вопросом и обратились к ономастической комиссии.
В Астане насчитывается около полутора тысяч улиц: названия имеют 1 055 из них, около 400 получили цифровое обозначение, так как этим улицам ономастическая комиссия еще не придумала названия.
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