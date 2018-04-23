В Сети продают автограф Сталина для известного уральского фронтовика

В интернете выложили на продажу необычный лот — краткая биография Иосифа Сталина с его автографом известному советскому фронтовику из Свердловска Михаилу Одиноцву. Автор лота оценил историческую подпись в 120 тысяч рублей, сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал»

Лот был размещен на интернет-площадке «Юла», где пользователи продают личные вещи. «Краткая биография Сталина с автографом знаменитому фронтовику, Одинцову Михаилу Петровичу », — гласит подпись под лотом.

Судя по размещенным фотографиям на портале, автограф в книге был дан известному уральскому фронтовику дважду Герою Советского союза и военному летчику Михаилу Одинцову. «На долгую память Одинцову М. П. И. Сталин. Кремль 1949 год», — так подписана книга.

При этом в настоящий момент книга продана и зарезервирована до сегодняшнего дня. По открытым данным, Михаил Одинцов является уроженцем села Полозово Пермской губернии. Но свое обучение прошел в Свердловске в школе №36. Сейчас эта школа носит его имя. А также учился в Свердловском строительном техникуме, но из-за нехватки средств вынужден был его оставить на первом курсе. После этого Михаил Петрович Одинцов работал на предприятии «Уралобувь». А с 1938 года вошел в ряды Красной Армии, став военным летчиком. Скончался Михаил Петрович в возрасте 90 лет в 2011 году в Москве в звании генерал-полковника авиации. Похоронен на Троекуровском кладбище.