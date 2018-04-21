Субботник стартовал на берегу Волги в Дубне

В Дубне субботник стартовал в 9 утра, в первую очередь решили очистить берег Волги.

К жителям присоединились спасатели, пожарные, сотрудники инспекции по маломерным судам. Из-за посменного графика, спасатели приступили к уборке пораньше. Чтобы справиться с уборкой вышел весь личный состав.

Источник фото: Канал 360tv

Источник фото: Канал 360tv

Проводим акцию чистый берег в рамках всероссийского субботника по уборке территории берега реки Волга. В зимний период здесь много отдыхающих, скапливается много мусора. Сейчас приходится наводить порядок

— Сотрудник инспекции.

Источник фото: Канал 360tv