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Субботник стартовал на берегу Волги в Дубне
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Субботник стартовал на берегу Волги в Дубне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Дубне субботник стартовал в 9 утра, в первую очередь решили очистить берег Волги.
Источник фото: Канал 360tv
К жителям присоединились спасатели, пожарные, сотрудники инспекции по маломерным судам. Из-за посменного графика, спасатели приступили к уборке пораньше. Чтобы справиться с уборкой вышел весь личный состав.
Источник фото: Канал 360tv
Источник фото: Канал 360tv
Проводим акцию чистый берег в рамках всероссийского субботника по уборке территории берега реки Волга. В зимний период здесь много отдыхающих, скапливается много мусора. Сейчас приходится наводить порядок
— Сотрудник инспекции.
Источник фото: Канал 360tv
В рамках месячника по благоустройству в субботу, 21 апреля, в Подмосковье начался областной субботник, в котором могут принять участие до одного миллиона неравнодушных граждан. Все необходимые инструменты для проведения уборки, а также мешки для мусора и резиновые перчатки участники субботника получат на месте. Пункты выдачи инвентаря развернут в непосредственной близости от мест проведения мероприятий.
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