Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СЗФО. Выпуск № 49

Согласовывать глав районов хочет Макаров

Профильная комиссия заксобрания поддержала поправки в устав города, которые наделяют парламент правом согласовывать не только вице-губернаторов, но и других членов правительства города и глав администраций районов. Депутаты могут рассмотреть документ, внесенный фракцией «Яблоко» , 16 мая. Между тем, по данным источника «ФедералПресс» , за инициативой стоит спикер заксобрания и главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров. Причина — продолжающийся конфликт с главой Центрального района.

Комментарий: направлено против Хлуткова

«У Макарова очередная война с Хлутковым — в законодательное собрание внесен законопроект о согласовании городским парламентом назначения глав районных администраций. Это делается из-за Андрея Драгомировича (Хлуткова). Вносит «Яблоко», та часть, которая активно сотрудничает с Вячеславом Серафимовичем (Макаровым). Вряд ли фракция рассчитывает, что их два голоса будут иметь какой-то значение при согласовании районных глав», — сказал собеседник агентства.

Как ранее писал «ФедералПресс», перед выборами Хлутков и его предшественница Мария Щербакова , которая в 2016 году стала депутатом заксобрания, публично примирились. Конфликт стал достоянием общественности в конце 2017 года и — через заседание парламентарии писали запросы губернатору, обвиняя главу района. Среди причин называли не только личные — на район не поставили одного из замов Щербаковой, но и контроль над муниципалитетами и районной «Единой Россией» , где Хлутков зашел на территорию Макарова.

Пшеничный оказался недоговороспособным

Комментарий: дело гораздо глубже

«Как тогда казалось все красиво — борьба с коррупцией в гособоронзаказе. Но как оказалось все несколько, и это мягко сказано, глубже», — сообщил «ФедералПресс» источник в отрасли. По его словам, за историей стоит давний конфликт гендиректора «Адмиралтейских верфей» и топ-менеджмента ОСК.

«Говорят, первой ласточкой было уголовное дело против руководителя пресс-службы Натальи Воловик (в декабре получила 4 года условно за завышение цен на аренду оборудования), потом дело Пшеничного–Емельченкова», — сказал собеседник агентства. По слухам, у Пшеничного был договор с руководством ОСК, по которому он подставлялся под уголовное дело и давал показания на гендиректора «Адмиралтейских верфей». После чего его бы вывели из дела в качестве свидетеля. «Однако где-то схема дала сбой. Говорят, Пшеничный в ходе следствия рассказал о том, что была, так называемая, „подстава“. Видимо, это и привело к такому результату», — сказал источник.

В Петербурге ходят слухи об отставке главы комитета по печати Сергея Серезлеева, отвечающего кроме СМИ за рынок наружной рекламы в городе. Среди возможных причин называют проигрыш в арбитраже подведомственного комитету «Городского центром размещения рекламы» по делу против УФАС , которое оспорило право ГЦРР заключать договоры с победителями торгов на установку рекламных конструкций. Заинтересованным лицом — зама Серезлеева Алексея Дементьева , который занял должность в октябре 2017 года после ухода с поста руководителя газеты администрации города «Петербургский дневник».

Комментарий эксперта: внутренняя борьба в комитете

«Это странный слух, все ждут более серьезных перестановок в администрации города, чем отставка Серезлеева, зачем его отправлять в отставку сейчас — непонятно. Комитет по печати начал борьбу за чистоту улицы Рубинштейна — посносили все несогласованные вывески. В преддверии туристического сезона устраивать на одной из главных туристических улиц такие демонстративные акции вместо того, чтобы договариваться и нормально их согласовывать, предложив человеческие требования и дав время, — это странное решение. Сказать, что улица была архитектурно изуродована — нельзя. Это может иметь отношение к слухам о комитете по печати: кто из замов Серезлеева усиливается и рассчитывает на новые варианты своей карьеры — там идет какая-то внутренняя война», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников

Садовский ушел из-за конфликта В понедельник неожиданно (даже для губернатора Дрозденко) покинул свой пост глава Соснового Бора , где находится Ленинградская АЭС, Владимир Садовский. В администрации города атомщиков сообщили, что Садовский подал заявление об уходе по собственному желанию, обязанности исполняет его первый заместитель Виктор Подрезов. Свой уход коллегам экс-глава объяснил усталостью от административной работы и желанием уйти в бизнес. В Сосновом Бору говорят, что истинная причина кроется в конфликте Владимира Садовского с главой совета депутатов города Алексеем Ивановым . Комментарий: заменят человеком не из Ленобласти

Сосновый Бор хоть и относится территориально к Ленобласти, находится на особом положении из-за ЛАЭС. «Росатом» и губернатор обязательно согласовывают назначения. Источник «ФедералПресс» в «Росатоме» не уточняет, кто именно придет на смену главы администрации города, но подтверждает, что «в корпорации поторопятся с рекомендацией относительно назначения, и скорей всего, это будет человек не из Ленобласти».

Отставку потребовали из-за фото «Вконтакте»

Главный врач республиканской инфекционной больницы Сергей Белов уволился по собственному желанию. Сразу после этого появилась информация, что руководителю медучреждения пришлось оставить пост по требованию карельского Минздрава — после появления в паблике «Криминальный Петрозаводск» фотографий пищеблока инфекционной больницы. На этих фото видно, что санитарное состояние медучреждения явно оставляет желать лучшего.

Комментарий: ушел по собственному желанию

В министерстве здравоохранения республики эту информацию не подтвердили. «Заявление он написал по собственному желанию. Со стороны министерства к нему претензий не было. О причинах увольнения он не сообщал. Об этом лучше у него самого спросить», — сказал собеседник «ФедералПресс». Связаться с самим Беловым нам не удалось. Известно, что сегодня он дорабатывает в должности главного врача последний день.

В мэры Новгорода выдвинут Бусурина

Появилась информация, что власти региона и руководство «Единой России» выдвинут кандидатом в мэры Великого Новгорода главу фракции партии в облдуме, управляющего по социальному и административно-хозяйственному обеспечению ПАО «Акрон» Сергея Бусурина. Сам Бусурин сообщил, что говорить о выдвижении еще рано — градоначальника будет выбирать новый состав облдумы, но и не опроверг возможность участия. Ранее на выдвижение свой кандидатуры на третий срок намекал действующий мэр города Юрий Бобрышев

Комментарий эксперта: «источники» зондируют почву

«Заявление Бусурина последовало после нескольких утечек из регионального отделения «Единой России» и правительства области о якобы «стопроцентных» гарантиях, данных ему неведомо кем. По сути это просто зондирование почвы. Если по существу, то Бусурин не подходит на эту должность по нескольким параметрам. В отличие от действующего мэра он не способен стать фигурой, которая уравновешивала бы группы интересов в областном центре. У него, как у руководителя фракции, как и у председателя облумы Елены Писаревой , мягко скажем, натянутые отношения с губернатором и его командой. В то время как у Бобрышева сложились прекрасные рабочие отношения с Никитиным», — сказал политолог Михаил Шимановский.

«Ну и поскольку главы областных центров это номенклатура полпредств, не лишне будет вспомнить демарш депутатов облдумы во главе с Бусуриным во время визита в Великий Новгород на тот момент полпреда по СЗФО Владимира Булавина , когда депутаты демонстративно встали и покинули зал, где проходила встреча с ним. Думаю, только этого достаточно, чтобы кандидатура Бусурина не была согласована. Но самое главное — действующий мэр не отказался принимать участие в конкурсе, как бы этого не хотели «источники» в «Единой России». Бобрышев просто отодвинул озвучивание своего решения до сентября, когда пройдут выборы депутатов думы », — добавил он.

Произойдет очередная отставка главы муниципалитета

По данным источника «ФедералПресс», в ближайший понедельник, 23 апреля, может быть озвучено решение об увольнении главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова . Региональные телеграм-каналы, озвучивая прогнозы о кадровых ротациях в муниципалитетах, неоднократно относили главу Гусева к группе риска. В 2015 году Михайлов подавал прошение об освобождении от должности после того, как его первого заместителя задержали по подозрению во взяточничестве, но тогда депутаты не приняли его отставку.

Комментарий: в администрации опровергли отставку

Ответственный за связи с общественностью гусевской администрации, редактор муниципальной газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков сказал корреспонденту «ФедералПресс», что впервые слышит об отставке. «Глава работает, только что был у него, все в порядке», — сказал Каюков. Он отметил, что в сентябре истекают полномочия депутатов окружного совета, в связи с чем прекращаются и полномочия главы, который продолжит работать в качестве исполняющего обязанности, пока не состоится конкурс по выбору сити-менеджера.

Ожидается «зачистка» в горсовете Калининграда

По слухам, после ожидаемых кадровых перестановок в мэрии, которую на этой неделе возглавил Алексей Силанов , существенно поменяется и состав депутатов городского совета. Готовятся изменения в устав города, которые позволят губернатору снять любого депутата досрочно. Данная мера, вызвана тем, что калининградские депутаты «слишком завязаны на личных интересах».

Комментарий эксперта: уберут самых одиозных

Изменения в устав города планируются, но нет особой нужды наделять губернатора правом снимать с должности депутатов, считает политолог Дмитрий Евсюткин. В этом нет смысла, поскольку депутаты самостоятельны только на первый взгляд, кроме того, они подчиняются партийной дисциплине. «Для того чтобы усилить влияние главы города Алексея Силанова (а через него губернатора Антона Алиханова ) на депутатов достаточно убрать пару человек», — отметил политолог. Депутатские кресла, по его мнению, могут покинуть «две-три одиозных фигуры и еще пару неэффективных», а все остальные будут работать, как минимум, до чемпионата мира по футболу.

На этой неделе в области возникли слухи, что на должность главы Неманского городского округа, своего человека активно продвигает заместитель председателя правительства — министр по внутренней политике Александр Торба . Участник конкурсного отбора Андрей Нейман — сын предпринимателя Игоря Неймана, которого с Торбой связывают давние отношения.

Комментарий: Неман возглавил Нейман