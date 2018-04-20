В Москве состоялось очередное заседание российско-таджикской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

В мероприятии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов

Стороны положительно оценили поступательный характер российско-таджикского сотрудничества в области промышленности, а также договорились принимать необходимые меры для развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества и деловых связей между организациями и компаниями двух стран.