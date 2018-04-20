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В Москве состоялось очередное заседание российско-таджикской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
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В Москве состоялось очередное заседание российско-таджикской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству 

Министерство промышленности и торговли РФ 46 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Сегодня, 20 апреля, под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова и Премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзоды состоялось 15-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Делегации сторон возглавляли.
В мероприятии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов.
Стороны положительно оценили поступательный характер российско-таджикского сотрудничества в области промышленности, а также договорились принимать необходимые меры для развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества и деловых связей между организациями и компаниями двух стран.
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