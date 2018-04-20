В Крыму планируют построить сеть высокоскоростных железных дорог

Правительство Крыма рассматривает возможность создания на территории республики сети высокоскоростных железных дорог и железнодорожного хаба в Симферополе , сообщила RNS министр экономического развития Крыма Наталья Чабан в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

«Мы сейчас рассматриваем проекты строительства скоростных железных дорог: создание «Ласточки», ну или типа «Ласточки» Симферополь-Евпатория, Симферополь-Севастополь. Через какое-то количество лет наверное родится проект Керчь-Симферополь — прямая железная дорога. Сейчас будет реконструирована та дорога, которая есть. Но в любом случае общественный транспорт все равно будет вытеснять частные такси, потому что пробки и все остальное никто не отменял», — сказала Чабан.

По словам Чабан, детали проекта и формат финансирования в правительстве пока не обсуждались: «Мы сейчас только понимаем, что они (железные дороги — RNS) нам нужны, потому что у нас большое количество туристов приезжает в Симферополь, и их надо как-то развозить. Это нагрузка на дороги. Соответственно, если бы мы решили вопрос со скоростными железными дорогами, было бы великолепно. Мы только начали прорабатывать детали этого проекта. Да, с Росжелдором обсуждали. Но это все в зачаточной стадии, я бы не говорила еще, что где-то что-то просчитано.

Чабан отметила, что также возможно создание железнодорожного хаба в Симферополе.