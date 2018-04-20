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В Крыму планируют построить сеть высокоскоростных железных дорог
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В Крыму планируют построить сеть высокоскоростных железных дорог 

Rambler News Service 50 минут назад
Правительство Крыма рассматривает возможность создания на территории республики сети высокоскоростных железных дорог и железнодорожного хаба в Симферополе, сообщила RNS министр экономического развития Крыма Наталья Чабан в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
«Мы сейчас рассматриваем проекты строительства скоростных железных дорог: создание «Ласточки», ну или типа «Ласточки» Симферополь-Евпатория, Симферополь-Севастополь. Через какое-то количество лет наверное родится проект Керчь-Симферополь — прямая железная дорога. Сейчас будет реконструирована та дорога, которая есть. Но в любом случае общественный транспорт все равно будет вытеснять частные такси, потому что пробки и все остальное никто не отменял», — сказала Чабан.
По словам Чабан, детали проекта и формат финансирования в правительстве пока не обсуждались: «Мы сейчас только понимаем, что они (железные дороги — RNS) нам нужны, потому что у нас большое количество туристов приезжает в Симферополь, и их надо как-то развозить. Это нагрузка на дороги. Соответственно, если бы мы решили вопрос со скоростными железными дорогами, было бы великолепно. Мы только начали прорабатывать детали этого проекта. Да, с Росжелдором обсуждали. Но это все в зачаточной стадии, я бы не говорила еще, что где-то что-то просчитано.
Чабан отметила, что также возможно создание железнодорожного хаба в Симферополе.
»Очень хотелось бы превратить Симферополь в железнодорожный хаб. И связать его с аэропортом Симферополь. Не в город все это тянуть, а связать с аэропортом. Это в принципе та просчитанная экономическая модель, которая реализована и работает в Москве и в европейских странах. И для нас это важно еще с какой точки зрения: это повысит мобильность трудовых ресурсов», — сказала Чабан.
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