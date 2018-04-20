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Муниципалитетам Ульяновской области направят 52 миллиона на благоустройство
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Муниципалитетам Ульяновской области направят 52 миллиона на благоустройство 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ульяновской области на благоустройство территорий в муниципалитеты направят 52 млн рублей. Правительство региона утвердило данный законопроект. Он реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Деньги пойдут на благоустройство дворовых проездов, обновление освещения, установку скамеек и урн, оборудование детских и спортивных площадок, парковок и озеленение территорий.
Средства перечислят в 8 территориальных общественных самоуправлений Старокулаткинского района, в 7 ТОСов Сурского района и по 5 ТОСов в Кузоватовском и Мелекесском районов. Также деньги направят в 4 ТОСа Инзенского и Новомалыклинского районов, 3 ТОСа Радищевского района.
Организациям территориального самоуправления в Ульяновске выделят 18,5 млн рублей, а в Димитровграде — 886 тыс. рублей.
Рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» проходило 18 марта. Его итоги подвели в конце первого весеннего месяца.
Фото: dorogispb.ru
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