Муниципалитетам Ульяновской области направят 52 миллиона на благоустройство

Ульяновской области на благоустройство территорий в муниципалитеты направят 52 млн рублей. Правительство региона утвердило данный законопроект. Он реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Деньги пойдут на благоустройство дворовых проездов, обновление освещения, установку скамеек и урн, оборудование детских и спортивных площадок, парковок и озеленение территорий.

Средства перечислят в 8 территориальных общественных самоуправлений Старокулаткинского района, в 7 ТОСов Сурского района и по 5 ТОСов в Кузоватовском и Мелекесском районов. Также деньги направят в 4 ТОСа Инзенского и Новомалыклинского районов, 3 ТОСа Радищевского района.

Организациям территориального самоуправления в Ульяновске выделят 18,5 млн рублей, а в Димитровграде — 886 тыс. рублей.

Рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» проходило 18 марта. Его итоги подвели в конце первого весеннего месяца.

Фото: dorogispb.ru