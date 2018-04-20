Ещё
МВФ не видит в ситуации в Каталонии серьезных рисков для экономики Испании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВФ не видит в ситуации в Каталонии серьезных рисков для экономики Испании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Обстановка в Каталонии пока не влияет на прогноз экономического развития Испании, заявил в пятницу директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсон.
"Мы не видим серьезных рисков для экономического прогноза в связи с ситуацией в Каталонии", — сказал Томсон в рамках пресс-конференции на «Весенней встрече» МВФ в Вашингтоне.
После проведения в Каталонии 1 октября 2017 года референдума о независимости власти Испании арестовали ряд членов каталонского правительства и лидеров гражданских организаций по обвинению, в частности, в организации восстания. Обвинения были также выдвинуты в отношении бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, который был арестован в Германии по запросу Мадрида.
РИА Новости: последние новости
Эксперт оценил намерение Германии отказаться от антироссийских санкций Тулеев планирует завершить политическую карьеру Путин назначил нового посла в Нигерии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота302
Безопасность России оказалась под угрозой96
Порошенко пригрозил крымчанам105
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Асад принял решение после атаки по Сирии36
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение