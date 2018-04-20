МВФ не видит в ситуации в Каталонии серьезных рисков для экономики Испании

"Мы не видим серьезных рисков для экономического прогноза в связи с ситуацией в Каталонии", — сказал Томсон в рамках пресс-конференции на «Весенней встрече» МВФ в Вашингтоне.