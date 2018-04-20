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Саратовцев возмутила идея печатать портреты героев ВОВ на футболках
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Саратовцев возмутила идея печатать портреты героев ВОВ на футболках 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Инициатива перенести изображения солдат Великой Отечественной войны на одежду вызвала неоднозначную реакцию у жителей областного центра.
Так, в группе «Саратов онлайн» появился пост с осуждением предложения некоей фирмы напечатать фотографии павших во время Второй мировой войны солдат на белых футболках. Автор сообщения считает, что негоже наживаться на памяти и на героизме наших соотечественников.
Однако большинство пользователей не увидело в этой идее никакого «криминала», поскольку она не связана с обязательствами приобщить к этому определенную группу людей. Если не хочешь — никто тебя не заставляет печать фото фронтовика на футболке.
Фото: Саратов онлайн ВКонтакте
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