Саратовцев возмутила идея печатать портреты героев ВОВ на футболках

Инициатива перенести изображения солдат Великой Отечественной войны на одежду вызвала неоднозначную реакцию у жителей областного центра.

Так, в группе «Саратов онлайн» появился пост с осуждением предложения некоей фирмы напечатать фотографии павших во время Второй мировой войны солдат на белых футболках. Автор сообщения считает, что негоже наживаться на памяти и на героизме наших соотечественников.

Однако большинство пользователей не увидело в этой идее никакого «криминала», поскольку она не связана с обязательствами приобщить к этому определенную группу людей. Если не хочешь — никто тебя не заставляет печать фото фронтовика на футболке.