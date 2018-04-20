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Объем промпроизводства на Тамбовщине впервые за пять лет вырос на 10%
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Объем промпроизводства на Тамбовщине впервые за пять лет вырос на 10% 

РИА Новости 1 час назад
ТАМБОВ, 20 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года промышленность Тамбовской области впервые за пять лет показала рекордный прирост — более 10%. Это лучший показатель в Черноземье и четвертый в Центральном федеральном округе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Он также привел статистические данные за первый квартала текущего года. Индекс промышленного производства в Тамбовской области за этот период вырос на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Рост объемов удалось обеспечить, прежде всего, за счет развития обрабатывающих производств — по данным Тамбовстата, прирост продукции составил более 27%", — сказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что объем производства металлургической продукции увеличился на 86%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 57%, пищевых продуктов — на 48%, химических веществ и химических продуктов — на 45%, в компьютеров, электронных и оптических изделий — на 36%, мебели — на 17%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева — почти на 12%.
По словам представителя пресс-службы, определяющими факторами развития тамбовской промышленности является эффективная инвестиционная политика региональных властей и губернаторская поддержка — от преференций приоритетным инвестиционным проектам до лоббирования интересов местных производств на федеральном уровне.
Глава региона Александр Никитин в этом году поставил задачу обеспечить рост производительности труда во всех секторах экономики. Этому, как считают в администрации региона, будет способствовать создание технопарка в сфере высоких технологий, дальнейшее развитие оборонно-промышленного комплекса области, использование новых технологий и цифровизация экономики.
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