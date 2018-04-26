Ещё
Аптеки просят Госдуму исключить американские лекарства из списка запрещенных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аптеки просят Госдуму исключить американские лекарства из списка запрещенных 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российская ассоциация аптечных сетей обратилась к Госдуме с просьбой исключить лекарственные препараты производства США из списка товаров, которые могут быть запрещены из‐за введения эмбарго. Соответствующее заявление сделала первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Об этом сообщило ИА НСН.
Лекарства — это категория, у которой есть эффект плацебо. Одному пациенту помогает только этот препарат, а другому он показывает меньший эффект. Это не касается вопросов качества. Эффект — это исключительно индивидуальная характеристика. Поддерживая интересы граждан, желаем, чтобы лекарственных препаратов в этом законопроекте не было
— Нелли Игнатьева.
Также Игнатьева отметила, что доля медикаментов из США на российском рынке ничтожно мала и составляет около 3%.
В России запустили сервис поиска и покупки лекарств через Интернет. Он позволяет найти любые лекарства по лучшей цене, а также заказать нужное количество и сочетание препаратов и получить заказ в ближайшей аптеке.
360tv.ru: последние новости
Пентагон оспорил доставку «Томагавков» в Россию из Сирии Гала‐концерт в честь завершения фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» проходит в Красногорске Захарова потребовала вернуть захваченную в США российскую собственность
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом276
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол198
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…477
Макаревич снова оскорбил россиян1092
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение