Аптеки просят Госдуму исключить американские лекарства из списка запрещенных

Российская ассоциация аптечных сетей обратилась к Госдуме с просьбой исключить лекарственные препараты производства США из списка товаров, которые могут быть запрещены из‐за введения эмбарго. Соответствующее заявление сделала первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева . Об этом сообщило ИА НСН.

Лекарства — это категория, у которой есть эффект плацебо. Одному пациенту помогает только этот препарат, а другому он показывает меньший эффект. Это не касается вопросов качества. Эффект — это исключительно индивидуальная характеристика. Поддерживая интересы граждан, желаем, чтобы лекарственных препаратов в этом законопроекте не было

— Нелли Игнатьева.

Также Игнатьева отметила, что доля медикаментов из США на российском рынке ничтожно мала и составляет около 3%.