Александр Панасенко совершит очередной обход территории Тимирязевского 21 апреля

В субботу, 21 апреля, глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко совершит очередной обход территории с целью проверки санитарного состояния дворов. Маршрут проляжет от дома 7 по Локомотивному проезду в сторону 1-го Нижнелихоборского проезда. Об этом сообщается на официальной странице главы управы в социальной сети.

«Во время обхода проверим содержание дворовых территорий и подъездов многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Обход начнется в 9.00. Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)