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Александр Панасенко совершит очередной обход территории Тимирязевского 21 апреля
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Александр Панасенко совершит очередной обход территории Тимирязевского 21 апреля 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В субботу, 21 апреля, глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко совершит очередной обход территории с целью проверки санитарного состояния дворов. Маршрут проляжет от дома 7 по Локомотивному проезду в сторону 1-го Нижнелихоборского проезда. Об этом сообщается на официальной странице главы управы в социальной сети.
«Во время обхода проверим содержание дворовых территорий и подъездов многоквартирных домов», — говорится в сообщении.
Обход начнется в 9.00. Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)
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