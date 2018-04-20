MIPIM 2018: итоги и выводы

В апреле 2018 года в БЦ «Северная Башня» (ММДЦ Москва-Сити) состоялась коктейль-дискуссия AFTER MIPIM, посвященная подведению итогов 29-й международной выставки MIPIM 2018, которая прошла 13-16 марта во французских Каннах.

Любовь Цветкова , председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы , на правах модератора задала главный вектор встречи. Ключевыми акцентами стали впечатления и выводы участников по прошедшей выставке, новости с MIPIM о последних тенденциях отрасли, перспективные направления развития девелоперского бизнеса и потенциал российского рынка недвижимости для участия иностранных инвестиций.

ПО ИТОГАМ MIPIM-2018

В ходе обсуждения итогов выставки, Светлана Кара , управляющий партнёр Capital Global Partners (CGP), отметила: «Наше участие в MIPIM — это позиционирование России в мировом профессиональном сообществе сферы недвижимости, а также возможность сравнить проекты с точки зрения архитектурных, градостроительных и технологичных составляющих».

Александр Шарапов , президент Becar Asset Management Group, акцентировал внимание на международной экспозиции: «MIPIM — место, где можно посмотреть на новые стратегии и технологии в недвижимости, масштабная площадка для общения и передачи важной деловой информации. Друзья, там было на что посмотреть».

Владимир Пинаев , генеральный директор CBRE в России, добавил: «Все, что видишь на MIPIM — это такой мощный импульс в дальнейшей работе. Впечатления остались только очень позитивные».

Евгений Семенов , региональный директор JLL прокомментировал: «Наша компания — международная, поэтому основная причина нашего участия в MIPIM — это возможность встретиться с коллегами со всего мира».

Делясь своими впечатлениями о прошедшей выставке, Оксана Дивеева , директор департамента продаж Capital Group резюмировала: «Основанная цель девелопера на подобных выставках — посмотреть, какие инновационные технологии используют зарубежные коллеги, чтобы сравнить системы, по возможности перенять и, по итогу, благодаря им, оптимизировать свой бизнес уже в России».

Андрей Постников , управляющий директор ГК ОРИЕНТИР, представил выводы об экспозиции: «Присутствие нас на MIPIM дает возможность получить „возвратные фининвестиции“ при возможной смене повестки выставки. Также, представляя свои проекты, вы получаете международную высокопрофессиональную экспертизу».

Говоря об организационной составляющей выставки, Ирина Дзюба , заместитель генерального директора, член Совета директоров MR Group, отметила: «На будущее — нужно предусмотреть больше дискуссионных площадок на русском языке — на мой взгляд, на MIPIM-2018 их было недостаточно. Здесь важна уникальность присутствия каждого члена выставки — инвестора, архитектора, девелопера и других».

Продолжая тему, Станислав Бибик , партнер Colliers International выразил абсолютно другое мнение: «С точки зрения формата выставки нужно больше привлекать иностранных экспертов, чтобы изменить локальный формат российских мероприятий на MIPIM. Также, спикер добавил: „Я был на стенде Москвы, там очень крутой фасилити для делового общения и живого диалога“.

О ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЯХ ОТРАСЛИ

Александр Шарапов отметил международную экспозицию выставки с точки зрения последних трендов индустрии: „Интересные форматы коворкингов, коливингов набирают популярность в мире, развитие этих видов набирает обороты, а мы выбираем самые перспективные решения из всех предложенных“.

Оксана Дивеева поделилась мнением о работе иностранных коллег: „Скажу честно, представленные на выставке проекты и технологии, по которым они созданы, ничем не отличаются от наших — реализуемых компанией Capital Group: глобальные решения по комплексной застройке с разными инфраструктурами. Грамотная работа инженеров, строителей и архитекторов всегда приносит привлекательный и, затем, популярный продукт“.

Андрей Постников рассказал об актуальных тенденциях отрасли: „Самое интересное, что я увидел — распределение инвестиций на западном рынке смещается в сторону складкой недвижимости. Главным драйвером данного смещения приоритета является e-commerce или электронная торговля, который создает предпосылки для инфраструктурного роста и риски для классического ритейла“.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Ольга Архангельская , партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ, EY озвучила свое мнение относительно инвестиционных перспектив отечественного рынка недвижимости: „За последние два года мы во многом научились обходиться без иностранных инвесторов — из-за специфики экономической обстановки. Опыт, полученный на MIPIM, показал, что инвестиционная привлекательность России возрастёт при стабильном развитии экономики, так как зарубежные партнеры и инвесторы ценят именно стабильность“.

Продолжив тему, Ирина Дзюба, отметила, что: „Активность отечественных и зарубежных инвесторов в России достаточно высока, а спрос стабилен. Мы знаем, какой продукт нужен — уникальный, качественный, стабильно развивающийся и строящийся“.

Александр Шарапов добавил: „Несмотря на нестабильную картину рынка с точки зрения экономических факторов, Россия остается крайне привлекательной страной для зарубежных инвесторов“.

Оксана Дивеева рассказала коллегам про мнение азиатских партнеров на MIPIM-2018: „Японские инвесторы считают, что российский рынок — быстро развивающийся сегмент, куда стоит вкладывать средства“.

Светлана Кара поделилась с аудиторией результатами своих деловых коммуникаций на выставке: „Нам удалось заранее назначить встречу с японскими девелоперами, чтобы узнать их отношение к российскому рынку. Также, мы пообщались с европейскими банкирами и представителями инвестиционных фондов и договорились о весьма выгодных структурированных сделках, финансирующих проекты в России. Стоит отметить, что их рисковые ставки оставляют всего 3-4% — европейские партнеры ищут возможность использовать свою избыточную ликвидность, ответственно понимая все страховые риски“.

Евгений Семенов отметил: „Европейские инвесторы смотрят на российский рынок с интересом и осторожностью, думаю, из-за политического влияния в том числе. Я считаю, что стоит устраивать больше мероприятий на английском языке, привлекая иностранных коллег в контексте выставки MIPIM“.

Станислав Бибик поделился точкой зрения относительно инвестиционной привлекательности российского рынка: „Россия сейчас находится не в топе чарта этой категории. Зарубежные инвесторы смотрят не только на риски, они в первую очередь обращают внимание на соотношение доходности проекта. Так как у российских и зарубежных девелоперов разное восприятие, каждая сторона видит по-своему и риски, и доходность, именно поэтому интересы могут не совпадать“.

Владимир Пинаев подытожил разговор: „Наиболее интересный сегмент для инвестиций за 2017 год — торговая недвижимость. Далее идут офисы и индустриальная недвижимость. Последние два сегмента имеют отсутствие достаточного предложения — иностранные инвесторы готовы вкладываться в такие проекты“.