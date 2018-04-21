На Всесоюзной в Оренбурге досрочно ремонтируют дорогу

К ремонту дороги в Оренбурге на ул. Всесоюзной приступили досрочно. В администрации города пояснили, что работать с опережением графика на 10 дней позволяет хорошая погода.

Ремонт участка дороги на Всесоюзной от проспекта Дзержинского до Волгоградской должен был начаться 1 мая, но благоприятная погода позволила перенести работы на более ранний срок.

По словам водителей, этот участок дороги один из самых проблемных в городе: глубокие ямы и изношенное дорожное полотно постоянно портят колеса проезжающих автомобилей.

В администрации города сообщили, что перекрывать дорогу пока не будут.

Напомним, что в этом году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» власти планируют выделить почти 1,5 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.