Ещё
На Всесоюзной в Оренбурге досрочно ремонтируют дорогу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Всесоюзной в Оренбурге досрочно ремонтируют дорогу 

ProOren 17 минут назад
Фото: ProOren
К ремонту дороги в Оренбурге на ул. Всесоюзной приступили досрочно. В администрации города пояснили, что работать с опережением графика на 10 дней позволяет хорошая погода.
Ремонт участка дороги на Всесоюзной от проспекта Дзержинского до Волгоградской должен был начаться 1 мая, но благоприятная погода позволила перенести работы на более ранний срок.
По словам водителей, этот участок дороги один из самых проблемных в городе: глубокие ямы и изношенное дорожное полотно постоянно портят колеса проезжающих автомобилей.
В администрации города сообщили, что перекрывать дорогу пока не будут.
Напомним, что в этом году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» власти планируют выделить почти 1,5 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.
ProOren: последние новости
За испорченный телевизор магазин в Орске выплатит более 80 тысяч рублей Книги французских писателей об Оренбурге представят в Москве В Оренбуржье заканчивается отопительный сезон
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство40
ФСБ предотвратила теракты в России138
Скончалась Нина Дорошина189
В Сети всплыли эротические фото Собчак185
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть115
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение