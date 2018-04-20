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Противоклещевая обработка территорий началась в Вологде
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Противоклещевая обработка территорий началась в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 48 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Всего в Вологде предстоит обработать свыше 704 га зеленых зон. Сегодня специалисты провели необходимые процедуры в центре города: на площади Революции, площади Дрыгина, на Соборной горке вдоль реки и на улице Мира, а также в сквере 825-летия Вологды в Заречье.
«Обработку проводим с помощью специального генератора холодного тумана препаратом циперметрин. Он разрешен на территории РФ для обработки от клещей. Развешиваем аншлаги предварительно, так что проход на территорию, где идет обработка, запрещен. Просим жителей не посещать данный участок в течение 2-3 дней», — пояснила исполнительный директор компании-подрядчика Татьяна Бахтенкова.
Обработки начались сегодня. Пока в процессе задействованы 5 человек, а со следующей недели по городу будет работать несколько бригад. На данный момент уже обработана площадь в 12 га.
«У нас в плане обработать все зеленые зоны: парки, скверы, берега рек Вологда, Содема, Шограш, особенно в тех местах, где люди подходят к реке. В этом году добавились зеленые зоны в микрорайонах, те, что считаются неразграниченной госсобственностью: это территории в Лосте, Молочном, аллеи на ПЗ. Эту работу мы проводим ежегодно в целях профилактики. В этом году на противоклещевую обработку выделен 1 млн рублей из городского бюджета», — прокомментировала главный специалист по озеленению городских объектов отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Вологды Татьяна Пугачева.
Процесс идет в соответствии с графиком. В мае территории, прошедшие обработку, проверят специалисты Департамента городского хозяйства совместно с энтомологами. В случае обнаружения клещей зона будет опрыскана заново. Полностью закончить обработки планируется к началу июля.
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