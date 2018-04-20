Яшин попросил не обижаться

Илья Яшин призвал провести праймериз среди кандидатов от демократических сил.

Действующий мэр столицы вряд ли был рад такому повороту. Буквально накануне он даже открыто намекнул Яшину: жить спокойно тот не будет — и снял его с должности главы призывной комиссии Красносельского района. Чуть раньше ряд телеканалов, в том числе подконтрольные мэрии, устроили травлю бабушки Ильи.

— Допускаю, что будут и другие провокации, — сказал нам Илья. — Но, мне кажется, уже пора понять: чем больше они на меня давят, тем больше они меня мотивируют.

Для «похода в мэры» нужно преодолеть «муниципальный фильтр». Яшин уверен, что справится:

— Это вопрос исключительно политического давления. Если всем будет понятно, что у кандидата есть широкая поддержка, никуда не денутся и его зарегистрируют. А если нет, то все будут понимать, что это не выборы, а карикатура. Путин может себе позволить отсекать неугодных кандидатов. Но Москва все-таки не Россия и шансы пробить этот муниципальный фильтр есть.

Впрочем, помимо бюрократической препоны, есть проблема поважнее. Не успел Яшин сделать свое заявление, как против него выступил другой потенциальный участник выборов — экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков . По мнению последнего, Яшин поставил личные интересы выше общественных. И вообще все испортил.

— Не нужно спрашивать меня об объединении демократов: похоже, муниципальная кампания в Москве была исключением, — заявил Гудков.