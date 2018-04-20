Яшин попросил не обижаться 

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил об участии в выборах мэра столицы. Sobesednik.ru узнал детали.
Илья Яшин призвал провести праймериз среди кандидатов от демократических сил.
Действующий мэр столицы вряд ли был рад такому повороту. Буквально накануне он даже открыто намекнул Яшину: жить спокойно тот не будет — и снял его с должности главы призывной комиссии Красносельского района. Чуть раньше ряд телеканалов, в том числе подконтрольные мэрии, устроили травлю бабушки Ильи.
— Допускаю, что будут и другие провокации, — сказал нам Илья. — Но, мне кажется, уже пора понять: чем больше они на меня давят, тем больше они меня мотивируют.
Для «похода в мэры» нужно преодолеть «муниципальный фильтр». Яшин уверен, что справится:
— Это вопрос исключительно политического давления. Если всем будет понятно, что у кандидата есть широкая поддержка, никуда не денутся и его зарегистрируют. А если нет, то все будут понимать, что это не выборы, а карикатура. Путин может себе позволить отсекать неугодных кандидатов. Но Москва все-таки не Россия и шансы пробить этот муниципальный фильтр есть.
Впрочем, помимо бюрократической препоны, есть проблема поважнее. Не успел Яшин сделать свое заявление, как против него выступил другой потенциальный участник выборов — экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. По мнению последнего, Яшин поставил личные интересы выше общественных. И вообще все испортил.
— Не нужно спрашивать меня об объединении демократов: похоже, муниципальная кампания в Москве была исключением, — заявил Гудков.
Но Яшин через «Собеседник» все равно предложил Гудкову «не обижаться и идти на праймериз». Илью активно поддержал Алексей Навальный. Еще, помимо Яшина и Гудкова, свои кандидатуры намерены выдвинуть глава московского «Яблока» Сергей Митрохин и мундеп Елена Русакова. Но вот удастся ли оппозиционерам провести праймериз — вопрос.
Как пошутил кто-то в сети, среди оппозиции началась гонка за место рядом с койкой Никиты Белых. Практика показывает, что успех кандидата не от партии власти выходит боком прежде всего самому победителю.