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В Яхромском проезде устранили противоречия в дорожных знаках
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В Яхромском проезде устранили противоречия в дорожных знаках 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В Яхромском проезде устранили противоречия, допущенные при установке дорожных знаков. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Восточное Дегунино.
Работы провели в течение двух дней с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.
«Указанные противоречия устранены. Произведен демонтаж таблички 8.2.4 с мачты городского освещения с дорожным знаком 3.28 «Стоянка запрещена» и табличкой 8.11 в соответствии со схемой организации дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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