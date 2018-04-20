В Яхромском проезде устранили противоречия в дорожных знаках

В Яхромском проезде устранили противоречия, допущенные при установке дорожных знаков. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Восточное Дегунино.

Работы провели в течение двух дней с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.

«Указанные противоречия устранены. Произведен демонтаж таблички 8.2.4 с мачты городского освещения с дорожным знаком 3.28 «Стоянка запрещена» и табличкой 8.11 в соответствии со схемой организации дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети», — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)