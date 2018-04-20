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В Совбезе обсуждают уточнение стратегии национальной безопасности России
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В Совбезе обсуждают уточнение стратегии национальной безопасности России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по проблемам стратегического планирования на своем заседании обсудила предложения о возможности уточнения отдельных формулировок Стратегии нацбезопасности России с учетом нынешней международной обстановки, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
Заседание комиссии провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Рассмотрены дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности России в связи с принятием новой Стратегии национальной безопасности США, а также беспрецедентным политическим, экономическим, военным, информационным и идеологическим давлением на Россию со стороны США и их союзников. Учитывая происходящие изменения в международной обстановке, обсуждены предложения о возможности уточнения отдельных формулировок Стратегии национальной безопасности России", — говорится в сообщении.
"Подчеркнуто, что определение стратегических целей и приоритетов дальнейшего развития и обеспечения национальной безопасности страны должно основываться на качественном и эффективном прогнозировании возможных негативных последствий проявления новых вызовов и угроз и принятии упреждающих шагов по их минимизации", — отмечается в сообщении.
В заседании комиссии приняли участие представители министерства обороны, МИД, ФСБ, МВД, МЧС, Минюста, Минобрнауки, Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минкомсвязи, администрации президента РФ, Российской академии наук.
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