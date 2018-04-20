В Совбезе обсуждают уточнение стратегии национальной безопасности России

Заседание комиссии провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

"Рассмотрены дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности России в связи с принятием новой Стратегии национальной безопасности США , а также беспрецедентным политическим, экономическим, военным, информационным и идеологическим давлением на Россию со стороны США и их союзников. Учитывая происходящие изменения в международной обстановке, обсуждены предложения о возможности уточнения отдельных формулировок Стратегии национальной безопасности России", — говорится в сообщении.

"Подчеркнуто, что определение стратегических целей и приоритетов дальнейшего развития и обеспечения национальной безопасности страны должно основываться на качественном и эффективном прогнозировании возможных негативных последствий проявления новых вызовов и угроз и принятии упреждающих шагов по их минимизации", — отмечается в сообщении.