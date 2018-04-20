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Акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров без изменений
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Акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров без изменений 

Ведомости 41 минуту назад
Акционеры «Новатэка» на годовом собрании оставили без изменений состав совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего в совет директоров вошло девять человек: предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, старший вице-президент Total по региону Северное море и Россия Майкл Боррелл, председатель наблюдательного совета AccumulatorenWerke Hoppecke GmbH Буркхард Бергманн, председатель действующего совета директоров компании Александр Наталенко и три независимых директора: Виктор Орлов, Андрей Шаронов и Робер Кастень.
«Новатэк» — один из крупнейших производителей природного газа в России. В феврале компания выиграла аукцион по покупке газовых активов «Алросы».
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