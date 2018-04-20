Российскому искусственному интеллекту зададут стандарты распознавания лиц

Ранее Гарбук рассказал РИА Новости, что фонд подготовил для Минобороны России предложения по стандартизации искусственного интеллекта. Такие системы, по прогнозам ФПИ, будут способны заменить человека через 10-15 лет.

"В России уже ведется разработка отдельных документов для стандартизации технологий искусственного интеллекта. В первую очередь мы планируем предлагать документы в области речи и распознавания лиц. Мы очень заинтересованы в международном сотрудничестве в этих и других областях", — приводятся его слова в сообщении пресс-службы ФПИ, поступившем в РИА Новости.

Такое заявление Гарбук сделал, выступая в Пекине на первом заседание подкомитета по стандартизации в области искусственного интеллекта Объединенного технического комитета по стандартизации ISO. В мероприятии помимо ФПИ приняли участие представители Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН ".

По словам Гарбука, технологии искусственного интеллекта широко востребованы в самых разных отраслях экономики. Один из основных факторов, сдерживающих их полномасштабное практическое использование, — неразвитость документов по стандартизации, устанавливающих требования к технологиям и гарантирующих качество решения интеллектуальных задач.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.