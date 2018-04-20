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Совет директоров «Новатэка» переизбрал председателем Александра Наталенко
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Совет директоров «Новатэка» переизбрал председателем Александра Наталенко 

Rambler News Service 2 часа назад
Совет директоров «Новатэка» переизбрал своим председателем Александра Наталенко, говорится в сообщении компании.
«Избрать председателем совета директоров «Новатэка» Наталенко Александра Егоровича», — отмечает компания.
Ранее сегодня акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров компании в прежнем составе.
В состав совета директоров входят девять человек: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, бывший председатель правления E.ON Ruhrgas Буркхард Бергманн, старший вице-президент Total по Европе и Центральной Азии Майкл Боррелл, бывший финансовый директор Total Робер Кастень, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Новатэка» Александр Наталенко, акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко, бывший вице-мэр Москвы Андрей Шаронов и президент Российского геологического общества Виктор Орлов.
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