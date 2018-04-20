Замбия проявляет интерес к строительству атомной генерации в стране

«Большая часть энергии, которая вырабатывается в нашей стране, — гидроэнергетика. К сожалению, в последние годы уровень осадков, выпадающих в стране, очень невысок. Соответственно, дамбы скудеют, и у нас недостаточно воды чтобы обеспечить электроэнергией страну. Поэтому мы сейчас изучаем альтернативные источники энергии, в том числе атомную энергетику», — заявил а председатель Национальной ассамблеи Замбии Патрик Матибини, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Как сообщалось ранее, 16 февраля 2017 года было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Замбии о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки и технологий на территории Замбии.

Также в 2017 году было подписано соглашение о развитии проекта сооружения АЭС на территории Замбии между «Русатом Оверсиз» и министерством энергетики Замбии.