В Пензе через неделю готовы нарисовать качественную разметку на 77 улицах

Пензе подрядчики готовы нарисовать свежую разметку на дороги, вошедшие в проект «Безопасные и качественные дороги». Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения доложил и.о. начальника департамента ЖКХ города Денис Леонтьев

Запланированные работы начнутся с момента установления хорошей погоды. Разметку обновят на 77 улицах. На 41 из них нанесут термопластик, на 36 — краску, уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Через неделю запланировано проведение электронного аукциона, по итогам которого определят организации, способные нанести качественную горизонтальную дорожную разметку. Термопластик станет приоритетным материалом из-за долговечности и различимости сделанной с помощью него разметки при плохой погоде.