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В Пензе через неделю готовы нарисовать качественную разметку на 77 улицах
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В Пензе через неделю готовы нарисовать качественную разметку на 77 улицах 

PNZdrive 28 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензе подрядчики готовы нарисовать свежую разметку на дороги, вошедшие в проект «Безопасные и качественные дороги». Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения доложил и.о. начальника департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.
Запланированные работы начнутся с момента установления хорошей погоды. Разметку обновят на 77 улицах. На 41 из них нанесут термопластик, на 36 — краску, уточнили в пресс-службе горадминистрации.
Через неделю запланировано проведение электронного аукциона, по итогам которого определят организации, способные нанести качественную горизонтальную дорожную разметку. Термопластик станет приоритетным материалом из-за долговечности и различимости сделанной с помощью него разметки при плохой погоде.
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