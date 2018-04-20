Михалков рассказал, как ЧМ-2018 мог погубить ММКФ 

Глава Союза кинематографистов РФ и президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков рассказал на брифинге по случаю старта ММКФ о том, что мероприятие в этом году проходит в сложных условиях.
«Фестиваль, как вы знаете, был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. Была серьезная проблема, что фестиваль будет погублен из-за того, что все силы будут отданы чемпионату. Поэтому мы получили разрешение провести наш смотр в апреле. Пока не будем загадывать, но есть в этом определенные преимущества. На фестивале, что приятно, очень много мировых премьер и, кроме того, меня очень радует, что мы не только сохраняем, но и увеличиваем число программ», — цитирует Михалкова пресс-служба ММКФ.
Никита Михалков отметил, что сложная обстановка в мире не отразилась на работе в киносообществе при подготовке к ММКФ.
«Условия сложные, но мы не почувствовали, с точки зрения программы, давления, что вам не дадим, потому что вы русские. Такого не было. Все-таки мир кино удерживает приличия в отношениях друг с другом. Но, безусловно, это влияет на ситуацию, и нам приходится быть более собранными, чтобы не поддаваться на провокации», — подчеркнул Никита Михалков.
Как сообщалось, накануне прошла церемония открытия 40-го ММКФ. По красной дорожке прошли: министр культуры РФ Владимир Мединский, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов, члены жюри нынешнего ММКФ Паоло Дель Брокко, Настасья Кински, Анна Меликян, Джон Сэвидж, Лян Цяо, Сами Насери, актрисы Ольга Кабо, Аглая Тарасова, Ирина Мирошниченко, Екатерина Волкова, Валерия Кожевникова, Юлия Хлынина, Дарья Повереннова, Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, актеры Игорь Верник, Андрей Соколов, Кэри-Хироюки Тагава, Марат Башаров, Иван Колесников, Кузьма Сапрыкин, Александр Ряполов, режиссеры Владимир Наумов, Виктор Мережко, певица, участница «Евровидения» от России Юлия Самойлова, телеведущая Елена Летучая и другие.
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