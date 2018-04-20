Михалков рассказал, как ЧМ-2018 мог погубить ММКФ

Глава Союза кинематографистов РФ и президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков рассказал на брифинге по случаю старта ММКФ о том, что мероприятие в этом году проходит в сложных условиях.

«Фестиваль, как вы знаете, был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. Была серьезная проблема, что фестиваль будет погублен из-за того, что все силы будут отданы чемпионату. Поэтому мы получили разрешение провести наш смотр в апреле. Пока не будем загадывать, но есть в этом определенные преимущества. На фестивале, что приятно, очень много мировых премьер и, кроме того, меня очень радует, что мы не только сохраняем, но и увеличиваем число программ», — цитирует Михалкова пресс-служба ММКФ.

Никита Михалков отметил, что сложная обстановка в мире не отразилась на работе в киносообществе при подготовке к ММКФ.

«Условия сложные, но мы не почувствовали, с точки зрения программы, давления, что вам не дадим, потому что вы русские. Такого не было. Все-таки мир кино удерживает приличия в отношениях друг с другом. Но, безусловно, это влияет на ситуацию, и нам приходится быть более собранными, чтобы не поддаваться на провокации», — подчеркнул Никита Михалков.