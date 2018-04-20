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Опубликовано видео преследования турецким F-16 греческого Mirage над морем
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Опубликовано видео преследования турецким F-16 греческого Mirage над морем 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
В сети появилось видео преследования турецким истребителем F-16 греческого истребителя Mirage 2000.
F-16 преследовал Mirage 2000, который нарушил воздушное пространство Турции над Эгейским морем, сообщает YeniSafak со ссылкой на турецкие ВВС.
На прошлой неделе самолет Mirage 2000 греческих ВВС потерпел крушение, упав в море возле острова Скирос. СМИ сообщали, что он мог быть сбит турецкими ВВС. Также сообщалось, что греческий истребитель поднимался в воздух на перехват турецкого самолета, нарушившего воздушное пространство Греции.
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