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Совет директоров «АвтоВАЗа» рассмотрит вопрос о смене президента завода 23 апреля
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Совет директоров «АвтоВАЗа» рассмотрит вопрос о смене президента завода 23 апреля 

Rambler News Service 35 минут назад
Совет директоров «АвтоВАЗа» на заседании 23 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий президента и назначении нового руководителя, следует из материалов автопроизводителя.
Также члены совета рассмотрят соглашение о кредитной линии «Сбербанка» с дифференцированными процентными ставками.
Ранее RNS сообщало, что генеральный директор Renault в Румынии Ив Каракатзанис с 1 июня 2018 года займет пост президента «АвтоВАЗа»,
Новый топ-менеджер заменит на посту Николя Мора, который сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров «АвтоВАЗа». Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление «АвтоВАЗа» и выполнение среднесрочного плана развития компании.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в феврале 2018 года говорил, что Мор может покинуть пост президента «АвтоВАЗа». При этом в Renault не комментировали ситуацию, а Мор позднее сообщал, что решение о его уходе с должности не принято.
Мор с 1 января 2018 года стал операционным директором Renault в регионе Евразия и старшим вице-президентом компании. Мор стал президентом «АвтоВАЗа» в апреле 2016 года. Также он входит в совет директоров автозавода.
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