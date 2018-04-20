МИД РФ: Азиатско-Тихоокеанский регион не должен быть разделен на «коалиции по интересам»

"Мы видим попытки определенной геополитической инженерии, — отметил дипломат. — Не хотелось бы, чтобы ряд задумок превратился в некую схему действий «коалиции по интересам». В АТР всегда брались за основу принципы единого пространства, а не разделения на группы".

В качестве примера последствий разделения на «коалиции по интересам» Овчинников привел события на Ближнем Востоке. «Очень не хотелось бы, чтобы АТР пережил подобные испытания, которые выпали на долю других субрегионов», — добавил он.

Представитель МИД РФ констатировал, что сегодня АТР задает тон глобальному развитию и «становится важнейшим центром масштабных интеграционных процессов». «С успехом отрабатываются модели межгосударственного общения, но не на основе унификации и псевдотолерантности, а [на основе] созидательного неконфликтного взаимодействия в рамках различных политических систем и жизненных укладов», — сказал глава департамента.

Экспертная сеть

Касаясь вопроса о сети экспертных центров России и АСЕАН, Овчинников напомнил, что решение о создании этого механизма приняли главы МИД РФ и «десятки». «Это станет важным практическим шагом на пути дальнейшего строительства нашего стратегического партнерства, — подчеркнул он. — Отношения с АСЕАН будут развиваться по всем направлениям — политическим, экономическим и социально-гуманитарным».

Дипломат особо отметил важность выстраивания адекватной, отвечающей современным реалиям и задачам коллективного взаимодействия архитектуры безопасности. «Это общая задача не только России и стран АСЕАН, но и государств, входящих в систему асеаноцентричных механизмов „АСЕАН плюс“, — сказал он.

Встреча экспертов

Овчинников сообщил, что в мае состоится встреча старших должностных лиц РФ — АСЕАН.

Новая диалоговая площадка призвана генерировать идеи, способствующие росту сотрудничества между Россией и „десяткой“. Эксперты намерены уделить особое внимание взаимодействию в области энергетики, инфраструктуры, инноваций и цифровой экономики.