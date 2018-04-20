Прикамские нефтяники рассказали об эффективности цифровизации производства в «ЛУКОЙЛЕ»

Специалисты группу компаний «ЛУКОЙЛ» поделились опытом цифровизации своих производств и повышения эффективности труда.

В результате внедрения цифровых решений в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сегодня эксплуатационные затраты уже снизились на 10–15%, а энергоэффективность работы глубинного насосного оборудования выросла до 15%. К 2030 году на предприятии ожидают снижения затрат на 20–30%, пояснили в пресс-службе предприятия. Опыту «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» был посвящен круглый стол «Цифровое месторождение» и совместное заседание комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости.

«Время диктует условия не только к цифровизации производства, но и к уровню компетенций современных кадров. Сегодня работник нефтяной отрасли должен иметь совершенно иной уровень подготовки, нежели еще 10 лет назад. Мы сейчас на ранней стадии внедряем в образовательный процесс профориентационные программы, а вместе с ПНИПУ работаем в рамках научно-образовательного центра геологии и разработки нефтяных месторождений», — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.