Ассоциации муниципальных образований возглавил глава Зеленоградска

Глава Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой стал новым председателем Ассоциации муниципальных образований региона. На этом посту он сменил Николая Воищева , главу Советска.

Ассоциация принимает активное участие в преобразовании районов в городские округа. Рассматривает вопрос компенсации потерь муниципальными предприятиями, вызванных разницей тарифов. Контролирует выполнение программы конкретных дел и благоустройство территорий. Ведет активное сотрудничество с Калининградской областной думой и правительством области по решению наиболее острых проблем муниципалитетов.

— Большая закредитованность местных муниципалитетов, особенно востока области. И это один из важнейших предметов работы, которые будут вестись вместе с министерством муниципального развития, чтобы развязать те узелки, которые крепко затянуты и не позволяют выполнять те полномочия, местного значения которые должны выполнять муниципалитеты. Людям нужно создать комфортные условия для жизни, а для этого нужно тепло, вода, благоустройство и каждый день улучшения.