Ещё
Ассоциации муниципальных образований возглавил глава Зеленоградска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ассоциации муниципальных образований возглавил глава Зеленоградска 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Глава Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой стал новым председателем Ассоциации муниципальных образований региона. На этом посту он сменил Николая Воищева, главу Советска.
Ассоциация принимает активное участие в преобразовании районов в городские округа. Рассматривает вопрос компенсации потерь муниципальными предприятиями, вызванных разницей тарифов. Контролирует выполнение программы конкретных дел и благоустройство территорий. Ведет активное сотрудничество с Калининградской областной думой и правительством области по решению наиболее острых проблем муниципалитетов.
Александр Торба, заместитель председателя правительства Калининградской области:
— Большая закредитованность местных муниципалитетов, особенно востока области. И это один из важнейших предметов работы, которые будут вестись вместе с министерством муниципального развития, чтобы развязать те узелки, которые крепко затянуты и не позволяют выполнять те полномочия, местного значения которые должны выполнять муниципалитеты. Людям нужно создать комфортные условия для жизни, а для этого нужно тепло, вода, благоустройство и каждый день улучшения.
Вести Калининград: последние новости
Нового мэра Калининграда попросили о ночном трамвае В аэропорту Храброво в три раза подорожала парковка На набережной у стадиона «Калининград» образовалась яма
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нина Дорошина91
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство27
В Сети всплыли эротические фото Собчак150
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни44
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей437
Видео
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение