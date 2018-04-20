В съедобном «Новичке» нашли угрозу для России 

Бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев выпустил растительное масло «Новичок», решив заработать на скандале вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поступок предприимчивого россиянина прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Я конечно понимаю, что производитель хотел хайпануть на известной скандальной теме и подзаработать деньжат пока горячо, но выглядит этот товар уж очень провокационно. Да и с точки зрения продаж, я не уверен, что это сыграет на руку", — считает Манукян. «По идее, ведь речь идет об отравляющем веществе и в покупателе одновременно будет бороться и любопытство к красивой обертке и тот факт, что этим веществом возможно отравили людей. Но я в любом случае против подобных грубых спекуляций на этой теме», — заявил собеседник Dni.Ru.
При этом он добавил, что, по его мнению, товар с такой этикеткой в какой-то мере даже позорит страну. «Мы ежедневно отбиваемся от клеветы по этому поводу, а тут „западным партнерам“ такое своеобразное подмигивание получается», — заключил Вадим Манукян.
Товар действительно выглядит довольно провокационно. Этикетки бутылок украшены грозной аббревиатурой КГБ. По словам бизнесмена, создать продукт он решил после того, как регулярно слышал название отравляющего вещества в новостных сюжетах. Теперь Якушев рассчитывает, что экологически чистый продукт сможет получить одобрение со стороны надзорных органов и поступит в розничную продажу.
Новость о создании такого масла вызвала бурные обсуждения в Сети. Большинство пользователей считают, что у предпринимателя плохое чувстве юмора. Другие посоветовали Якушеву производить горячительные напитки «Новичок». «Была бы водочка — каждый второй тост звучал бы так: ну что, отравимся?..», — написал один из комментаторов в Twitter. «Масло под маркой нервно-паралитического яда? Никогда не куплю», «Какая-то массовая психопатия. У этих нелюдей даже мысли нет, что пострадали, чуть не умерли люди», «Имбицилы… Людей этим убивают, а они ржут», — негодуют интернет-пользователи.
Напомним, что, по версии британский властей, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, известным в СССР как «Новичок». Российский представитель в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) позже заявил, что разработка смертоносного вещества велась и в США, где «Новичок» был запатентован в качестве химоружия.