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Серверы органов госвласти атаковали хакеры
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Серверы органов госвласти атаковали хакеры 

Калуга 24 52 минуты назад
Фото: Калуга 24
Серверы организаций и учреждений, подключенные к сети органов власти Калужской области, каждый месяц выдерживают от 100 до 300 тысяч кибератак. Об этом 20 апреля на заседании комиссии по информационной безопасности Совета при полномочном представителе президента России в ЦФО, которое в Калуге провел полпред Алексей Гордеев, сообщил Анатолий Артамонов. Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор напомнил, что в прошлом году в Калужской области было успешно предотвращено массовое заражение серверов таких организаций и учреждений и сейчас информационные системы переводятся на отечественное программное обеспечение. Это и усиливает их безопасность, и позволяет экономить бюджетные средства. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, особое внимание губернатор в своем выступлении уделил вопросу необходимости усиления кадрового потенциала в данной сфере. В Калужской области ИТ-специалистов, в том числе по защите информации, ведет Калужский филиал МГТУ имени Баумана, при калужском кластере информационно-коммуникационных технологий создана IТ-школа. «Наравне с этим важно поддержать создание механизма взаимодействия между учебными заведениями и потенциальными работодателями, в том числе государственными структурами», — заметил губернатор, предложив рассмотреть возможность выхода на федеральный уровень с инициативой о принятии закона, предоставляющего льготы российским специалистам, возвращающимся на родину из-за рубежа.
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