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Глава города Юрий Журин предложил составить «черный список» из МУПов-нарушителей
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Глава города Юрий Журин предложил составить «черный список» из МУПов-нарушителей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Между тем, зафиксированные КСК нарушения по МУПам оцениваются 272 миллиона в рублей, в сфере ЖКХ — в 105 миллионов. При этом отмечается, что 40 миллионов — от неэффективного использования бюджетных средств, сообщает пресс-служба Думы Костромы.
В основном, как выяснилось, это заключение контрактов, не обеспеченных деньгами. «Впоследствии эти суммы уходят в кредиторку и копятся годами», — заметил главный думский экономист Александр Егоров и предложил такую практику прекратить под угрозой увольнения допустивших такие нарушения руководителей.
Глава города Юрий Журин, в свою очередь, предложил предприятия, на которых подобные нарушения выявляются, заносить в черный список. Для КСК сделать этот список — руководством к проведению регулярных проверок.
Справедливости ради, стоит отметить, что члены комиссии не делают виноватыми только МУПы. Как выяснилось, зачастую муниципальные предприятия «выступают на передовой, прикрывая экономический блок администрации», вынужденные заключать контракты таким образом, чтобы не оставить население без услуги, к примеру, по вывозу мусора. Кстати, к службе муниципального заказа по контрактам на эту услугу у КСК тоже есть претензии — ограничения, прописанные в контракте по вывозу мусора, отсекают крупных игроков.
Что думает по поводу дальнейшей стратегии администрации в отношении МУПов, равно как и обоснование кадровых перестановок и мер реагирования в отношении должностных лиц, их допустивших, первое лицо администрации узнать не удалось. Глава администрации Виктор Емец, доклад которого стоял в повестке, был занят.
Члены комиссии обменялись мнениями:
все это мы уже слышали от разных чиновников;
мы нанимали администрацию, чтобы она работала эффективно;
безобразный доклад, уволить чиновников за непрофессионализм…
и единогласно перенесли обсуждение вопроса на следующее заседание в надежде обсудить управленческие решения и кадровый вопрос с главой администрации.
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