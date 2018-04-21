В Москве общегородской субботник: предстоит убрать то, что не успели неделю назад

Хедлайнеры общегородского мероприятия, разумеется, парки. В «Зарядье» начнут убираться уже в десять утра. Пока взрослые разбирают метлы, детей научат делать скворечники и, как ни странно, домики для насекомых. В саду «Эрмитаж» — субботник с посадкой сирени и хот-догами. В Нескучном саду — бургеры и кофе. Вот что рассказал пресс секретарь Парка Горького Борис Болелов:

Борис Болелов пресс-секретарь Парка Горького «Фронт работ большой, но, уверяем, время пролетит незаметно. Перед началом в десять утра телеведущий Иван Васильев , он же ведущий нашего субботника, проведет нескучную зарядку. Встречаемся в десять возле беседки 800-летия в Нескучном саду. Ничего с собой брать не надо. Мы выдадим ведерки, грабли, перчатки, фартук. Все, что нужно для работы, у вас будет, и все это будет желтым».

Поэтому уборщиков называют «общество желтых ведерок». На прошлой неделе его члены драили памятники в «Музеоне». Впрочем, развлекательную программу обещают и во всех прочих московских парках: Сокольниках, Таганском, Бабушкинском. Кое-где субботник совмещают с акцией «Библионочь», как, например, в парке «Фили».

Заместитель мэра Петр Бирюков называет субботник исключительно праздником. Это же не столько повод что-то всерьез убрать, сколько возможность пообщаться, своего рода тимбилдинг. Вот что говорит учитель школы №1287 Ирина Соловьева

Ирина Соловьева учитель школы №1287 «В нашей школе это добрая традиция, которая, к счастью, не стала какой-то обязаловкой. Это дело добровольное. На Facebook мы разместили объявление, что все желающие могут прийти поработать. Нас поддержали родители, коллектив педагогов. Я классный руководитель, у меня из класса пришли 15 детей. Мы с ребятами работали в школьном дворе. В прошлом году мы сажали яблони, в этом году им всего один год. Мы убирали листву, дети чувствовали себя непринужденно. Они пришли не просто поработать, а еще и общались».

В некоторых компаниях сотрудникам тоже предложили выйти на субботник: обычно подобные мероприятия вне рабочего процесса оговариваются еще на этапе трудоустройства. Впрочем, пожертвовать выходным ради того, чтобы сделать город чище — благородное дело.