В Калининграде и соседних населенных пунктах планируют на день отключить газ

«В связи с выполнением работ по переподключению газопровода высокого давления в рамках строительства автомобильной дороги от улицы Большая Окружная до улицы Лукашова необходимо временное прекращение газоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Без газа временно останутся потребители микрорайона Чкаловск и поселка Петрово Гурьевского района, а также поселка Холмогоровка Зеленоградского района.

ОАО «Калининградгазификация» планирует проводить работы 25 апреля с 7 утра до полуночи. Работы по пуску газа начнутся с 26 апреля и будут производиться до полного восстановления газоснабжения отключенных потребителей.

Получение информации, связанной с изменением режима газоснабжения во время производства вышеуказанных работ, возможно по телефонам: 99−60−99, 92−58−51 ОДС ОАО «Калининградгазификация» и 99−61−65 АДС ОАО «Калининградгазификация».