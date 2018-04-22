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В Калининграде и соседних населенных пунктах планируют на день отключить газ
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В Калининграде и соседних населенных пунктах планируют на день отключить газ 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
«В связи с выполнением работ по переподключению газопровода высокого давления в рамках строительства автомобильной дороги от улицы Большая Окружная до улицы Лукашова необходимо временное прекращение газоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.
Без газа временно останутся потребители микрорайона Чкаловск и поселка Петрово Гурьевского района, а также поселка Холмогоровка Зеленоградского района.
ОАО «Калининградгазификация» планирует проводить работы 25 апреля с 7 утра до полуночи. Работы по пуску газа начнутся с 26 апреля и будут производиться до полного восстановления газоснабжения отключенных потребителей.
Получение информации, связанной с изменением режима газоснабжения во время производства вышеуказанных работ, возможно по телефонам: 99−60−99, 92−58−51 ОДС ОАО «Калининградгазификация» и 99−61−65 АДС ОАО «Калининградгазификация».
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