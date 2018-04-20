На Кубани для бизнесменов проведут бесплатные семинары

Цель семинаров — получение участниками практических знаний и навыков для развития своего дела, установление новых деловых контактов, обмен опытом.

«Обучающие тренинги помогают бизнесменам получить необходимые знания и обрести уверенность, которой иногда не хватает. Лекции профессиональных экспертов, которых мы подбираем, помогут избежать множества ошибок в разработке бизнес-планов, продвижении продукции своего предприятия на рынок или способах привлечения постоянных клиентов. Кроме того, на семинарах есть возможность бесплатно получить ответы на любые интересующие вопросы», — рассказала руководитель аппарата КРО РСПП Елена Цехместрук

Интересным и значимым назвала семинар 30-летняя Екатерина Рычко, которая занята в свадебной индустрии. Девушка –активный пользователь социальных сетей, где и узнала о его проведении.

«Информация, которая прозвучала, доступна в специальных книгах и Интернете. Но одно дело искать и читать, и совершенно другое — услышать профессиональное мнение экспертов, которые доходчиво рассказывают и объясняют, помогают разрешить спорные вопросы», — поделилась Екатерина.

Ей вторит и маркетолог инвестиционно-строительной компании «Будмар» Сергей Калафат. Молодой человек не первый раз посещает подобные мероприятия и, как говорит, всегда находит на них полезных для работы людей.

«РСПП достиг своей цели, организовав подобные семинары. Здесь важно прямое общение, в результате которого может возникнуть интересная идея, дополнительные каналы ее реализации. К примеру, сегодня мы познакомились с одной компанией и, надеюсь, ее специалисты посодействуют нам в разработке выставочных стендов», — сказал Сергей.

В свою очередь менеджер агентства «ConceptGroup» Ольга Артыкбекова отметила, что у компании есть положительный опыт работы с бизнесменами, в том числе и начинающими, им всегда рады и готовы помочь в реализации намеченных целей.

Следующий семинар КРО РСПП пройдет 26 апреля в коворкинг –центре «Место действия» (ул. Трамвайная, 2/6)