Мединский: комплекс «Катынь» является символом общей скорби России и Польши

"У истории не может быть разных версий, история соткана из фактов. Нам кажется, что именно здесь, на месте нашей общей скорби, было бы правильно и уместно вспомнить разные страницы российско-польских отношений", — сказал он.

Министр напомнил, что ему близка тема отношений между двумя странами, поскольку его предки были выходцами из Польши . «Мои предки — уроженцы Польши, в XIX веке они переселились на Украину , потом в Россию. Поэтому мне близка эта тема, и я считаю, что наши народы связаны неразрывно, как дерево, у которого под землей общие корни», — подчеркнул Мединский.

Он выразил надежду, что польские власти будут с уважением относиться к общей исторической памяти. «Более 600 тысяч советских солдат погибло в годы Второй мировой войны, освобождая Польшу, и мы надеемся, что отношение польского правительства к нашим захоронениям, к нашим могилам и памятникам будет таким же зеркальным, честным и ответственным. Это наша общая история, которую надо сохранять», — добавил председатель РВИО.

История общей скорби

Мемориальный комплекс «Катынь» расположен в 10 км западнее Смоленска вблизи Витебского шоссе. Первые расстрелы происходили здесь, по словам очевидцев, в начале 1920-х годов, а в 1929 году Катынский лес был огорожен колючей проволокой и закрыт для гражданского населения. В 1940 году в Катыни были убиты 4 тыс. пленных польских офицеров, оказавшихся в СССР после начала Второй мировой войны. Здесь же хоронили советских граждан, расстрелянных в ходе политических репрессий, и военнопленных, убитых немцами в 1943 году.

Комплекс «Катынь» был открыт в 2000 году, с 2012 года является филиалом Музея современной истории России. Он состоит из двух частей: территории, где погребены жители Смоленской (Западной) области, ставшие жертвами политических репрессий, и военного кладбища, где захоронены польские военнопленные, факт расстрела которых в 1990 году в СССР был признан «преступлением сталинизма».