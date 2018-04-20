Мединский: комплекс «Катынь» является символом общей скорби России и Польши 

СМОЛЕНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс «Катынь» в Смоленской области является символом общей трагической истории российского и польского народов, сказал в пятницу министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на церемонии открытия комплекса после реставрации.
"У истории не может быть разных версий, история соткана из фактов. Нам кажется, что именно здесь, на месте нашей общей скорби, было бы правильно и уместно вспомнить разные страницы российско-польских отношений", — сказал он.
Министр напомнил, что ему близка тема отношений между двумя странами, поскольку его предки были выходцами из Польши. «Мои предки — уроженцы Польши, в XIX веке они переселились на Украину, потом в Россию. Поэтому мне близка эта тема, и я считаю, что наши народы связаны неразрывно, как дерево, у которого под землей общие корни», — подчеркнул Мединский.
Он выразил надежду, что польские власти будут с уважением относиться к общей исторической памяти. «Более 600 тысяч советских солдат погибло в годы Второй мировой войны, освобождая Польшу, и мы надеемся, что отношение польского правительства к нашим захоронениям, к нашим могилам и памятникам будет таким же зеркальным, честным и ответственным. Это наша общая история, которую надо сохранять», — добавил председатель РВИО.
Вместе с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Смоленской области Алексеем Островским он возложил цветы к подножию монумента «Расстрел» и алтарной группе Польского военного кладбища.
История общей скорби
Мемориальный комплекс «Катынь» расположен в 10 км западнее Смоленска вблизи Витебского шоссе. Первые расстрелы происходили здесь, по словам очевидцев, в начале 1920-х годов, а в 1929 году Катынский лес был огорожен колючей проволокой и закрыт для гражданского населения. В 1940 году в Катыни были убиты 4 тыс. пленных польских офицеров, оказавшихся в СССР после начала Второй мировой войны. Здесь же хоронили советских граждан, расстрелянных в ходе политических репрессий, и военнопленных, убитых немцами в 1943 году.
Комплекс «Катынь» был открыт в 2000 году, с 2012 года является филиалом Музея современной истории России. Он состоит из двух частей: территории, где погребены жители Смоленской (Западной) области, ставшие жертвами политических репрессий, и военного кладбища, где захоронены польские военнопленные, факт расстрела которых в 1990 году в СССР был признан «преступлением сталинизма».
В 2017 году РВИО и Музей современной истории России начали работы по реконструкции мемориала. Проект разработал народный художник России скульптор Андрей Ковальчук, он же выступил автором монумента «Расстрел».