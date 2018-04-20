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Известный московский урбанист Илья Варламов собрался баллотироваться в Мэры Москвы
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Известный московский урбанист Илья Варламов собрался баллотироваться в Мэры Москвы 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом Варламов
написал на своем портале и опубликовал
видео на своём канале в Youtube.
В своей избирательной программе он отметил несколько важных пунктов:
1. Вернуть Кремль людям, сделать его пешеходным.
2. Крыши и подвалы — москвичам! На крышах общественные зоны, в подвалах — кладовки.
3. Вся власть москвичам! Поощрение развития местного самоуправления. Возвращение полномочий муниципальным депутатам. Деньги от штрафов и платных парковок должны оставаться в районах.
4. Демонтаж памятника Петру I.
5. Переориентация городского бюджета на развитие общественного транспорта.
6. Развитие велодвижения. Организация безопасных велостоянок на транспортных узлах и в жилых домах по всей Москве.
7. Возвращение троллейбуса на Тверскую, Садовое кольцо, развитие электротранспорта.
8. Ликвидация служебного транспорта для чиновников мэрии Москвы.
9. Сужение Садового кольца, возвращение на него трамвая и деревьев.
10. Платный въезд в центр города (въезд внутрь Бульварного кольца только для резидентов, такси, общественного транспорта. Расширение пешеходных зон).
Илья Варламов родился и вырос в Москве. Выпускник Московского архитектурного института по специальности архитектор на кафедре жилых и общественных зданий. В период обучения в вузе организовал компанию, которая впоследствии стала группой компаний iCube с годовым оборотом 3 млн $. 5 августа 2006 года начал вести блог в ЖЖ под ником Zyalt как блогер-фотограф. В настоящий момент блог превратился в авторское СМИ  varlamov.ru  с посещаемостью более 17 миллионов человек в год.
Фото © morena-morana.livejournal.com  Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Известный московский урбанист Илья Варламов собрался баллотироваться в Мэры Москвы появились сначала на Москва Меняется.
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