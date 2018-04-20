Известный московский урбанист Илья Варламов собрался баллотироваться в Мэры Москвы

написал на своем портале и опубликовал

видео на своём канале в Youtube.

В своей избирательной программе он отметил несколько важных пунктов:

1. Вернуть Кремль людям, сделать его пешеходным.

2. Крыши и подвалы — москвичам! На крышах общественные зоны, в подвалах — кладовки.

3. Вся власть москвичам! Поощрение развития местного самоуправления. Возвращение полномочий муниципальным депутатам. Деньги от штрафов и платных парковок должны оставаться в районах.

4. Демонтаж памятника Петру I.

5. Переориентация городского бюджета на развитие общественного транспорта.

6. Развитие велодвижения. Организация безопасных велостоянок на транспортных узлах и в жилых домах по всей Москве

7. Возвращение троллейбуса на Тверскую, Садовое кольцо, развитие электротранспорта.

8. Ликвидация служебного транспорта для чиновников мэрии Москвы

9. Сужение Садового кольца, возвращение на него трамвая и деревьев.

10. Платный въезд в центр города (въезд внутрь Бульварного кольца только для резидентов, такси, общественного транспорта. Расширение пешеходных зон).

Илья Варламов родился и вырос в Москве. Выпускник Московского архитектурного института по специальности архитектор на кафедре жилых и общественных зданий. В период обучения в вузе организовал компанию, которая впоследствии стала группой компаний iCube с годовым оборотом 3 млн $. 5 августа 2006 года начал вести блог в ЖЖ под ником Zyalt как блогер-фотограф. В настоящий момент блог превратился в авторское СМИ varlamov.ru с посещаемостью более 17 миллионов человек в год.

Фото © morena-morana.livejournal.com Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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