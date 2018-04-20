Профильный комитет Псковской городской думы рассмотрел вопросы по подготовке к Ганзе-2019 

20 апреля в Псковской гордумк прошло заседание комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму: как сообщает пресс-служба городских властей, члены комитета приняли к сведению информацию о содействии в организации проведения городских ярмарок, выставок-продаж товаров, а также торгового обслуживания городских мероприятий в рамках подготовки к Ганзейским дням 2019 года. Председатель комитета Валерий Тюменцев напомнил, что депутаты рекомендовали городскому управлению культуры составить сводную таблицу-план, включающую в себя сведения об исполнителях и бюджетном финансировании и сроках исполнения мероприятий программы подготовки празднования, представитель ведомства сообщила, что данная таблица сформирована, и в настоящее время решается вопрос о разбивке средств по финансированию мероприятий. Начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина рассказала, что в целом общая сумма сметы составляет 107 млн рублей, в том числе, на презентационный рынок — 22 млн рублей. На данный момент сметные цифры не расписаны по мероприятиям, сейчас идет совместная работа с региональным комитетом по культуре Псковской области. Валерий Тюменцев предложил перенести сроки приобретения торгового оборудования для организации презентационного рынка Ганзейских дней с 2019 на 2018 год: на это планировались выделить порядка 4 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».