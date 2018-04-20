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Василий Уткин: В судью Чистякова следовало бы запустить курицей
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Василий Уткин: В судью Чистякова следовало бы запустить курицей 

Советский спорт 51 минуту назад
Фото: SPORT24.ru
«Дело Смолова завершено, и нельзя сказать, что оно не принесло результатов. Самых разнообразных: начать с того, что впервые фотография дырявой бутсы была показана на столь широкую публику. Публика тщательно ее рассмотрела, поохала, поцокала языком, матюкнулась на выдохе и запомнила производителя.
Все как и должно быть. Смолов не нарушил правила. Строго говоря, точно сформулировать это не так легко: Смолов не пытался создать ложное впечатление, что правила были нарушены против него. Он невиновен. Но он будет наказан.
Артем Чистяков: Признаю, на Смолове был пенальти
Судья и те, кто его назначил, заставили футбольную власть выставить себя в глупейшем свете. За это их стерли ластиком. Судью и тех, кто его назначал. У Чистякова же не первый веселый матч в году. У него в ФНЛ потерявший жизненные ориентиры тренер Григорян минут пять бегал по полю, а в протоколе матча об этом не осталось никакой записи.
Если в Григоряна швырнули живым петухом, то в Чистякова следовало бы запустить курицей. В честь куриной слепоты», — цитирует Уткина Sport24.ru.
Напомним, арбитр Артем Чистяков в матче «Краснодара» с «Арсеналом» (3:0) показал Смолову желтую карточку за симуляцию, из-за чего тот не сможет сыграть в матче с ЦСКА. КДК РФС не стал отменять желтую карточку форварда, но отстранил Чистякова до конца сезона.
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