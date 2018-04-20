Матвиенко назвала варварством снос памятников борцам с фашизмом

Выступая в пятницу на церемонии открытия реконструированного мемориального комплекса «Катынь», она обратила внимание, что «какой бы горькой ни была правда о нашей истории, мы обязательно должны помнить, хранить в нашей памяти и обязательно извлекать уроки».

Это, по ее мнению, особо актуально в настоящее время, когда в ряде государств «стараются исказить правду об истории, сфальсифицировать ее, переписать историю ради нагнетания русофобских настроений, пытаясь демонизировать Россию ». «Это преступление перед нашей памятью, это безнравственно», — подчеркнула Матвиенко.

"К сожалению, эти фальсификаторы ни перед чем не останавливаются: они сносят памятники тем, кто погиб в борьбе с нацизмом, кто освободил Европу, мир от фашисткой нечисти ценой своей жизни", — продолжила спикер СФ. «Это варварство, это надо осуждать», — добавила она.

В этом контексте она напомнила слова 16-го президента США Авраама Линкольна о том, что «часть народа можно обманывать все время, весь народ можно обманывать только короткое время, но нельзя обманывать постоянно весь народ». «Фальсификаторы [истории] должны помнить, что правда всегда пробьет дорогу и найдет свое место», — указала Матвиенко.

Она обратила внимание, что Катынский мемориальный комплекс хранит историческую память, символизирует «общую боль, символизирует, что это наша общая трагедия, общая скорбь по тем, кто здесь захоронен».

Место общей трагедии

Мемориал «Катынь» расположен в 10 км западнее Смоленска вблизи Витебского шоссе. Первые расстрелы происходили здесь, по словам очевидцев, в начале 1920-х годов, а в 1929 году Катынский лес был огорожен колючей проволокой и закрыт для гражданского населения. В 1940 году в Катыни были убиты пленные польские офицеры, оказавшиеся в СССР после начала Второй мировой войны. Здесь же хоронили советских граждан, расстрелянных в ходе политических репрессий, и военнопленных, убитых немцами в 1943 году.

Мемориальный комплекс «Катынь» был открыт в 2000 году, он включает в себя обширную территорию советских захоронений, где погребены более 8 тысяч граждан СССР — жертв политических репрессий, и польское мемориальное кладбище — где захоронены более 4 тысяч польских военнопленных, расстрелянных в 1940 году. Факт их убийства в 1990 году был признан в СССР «преступлением сталинизма».

После открытия мемориальный комплекс «Катынь» стал местом притяжения польских общественных и государственных организаций — большинство мероприятий в нем инициировалось Польшей , он активно использовался в пропагандистских целях. При этом «российская» часть мемориала в течение многих лет оставалась неблагоустроенной.

В 2015 году было принято решение о достройке российской части комплекса. Проведенные работы включали создание современного двухэтажного музейно-выставочного центра с выставкой по истории российско-польских отношений в XX веке, главной целью которой было показать всю палитру взаимоотношений двух стран на протяжении длительного исторического периода. В ходе реконструкции также были проведены эксгумационные работы в так называемой Долине смерти, перезахоронение останков и общее благоустройство территории, на которой погребены советские граждане. На месте захоронений установлен мемориал «Расстрел» работы народного художника России Андрея Ковальчука и Стена с указанием фамилий репрессированных граждан.