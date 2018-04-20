Вице-премьер пятого дана

Юрий Трутнев из числа тех, кого с первого взгляда именуют «мужиком». Лобастый, крепко сбитый, напоминающий напряженную пружину, готовую в любой момент распрямиться. На таких любые пиджаки трещат. И пуговицы отскакивают со звуками выстрелов.

Пару лет назад, когда Трутневу стукнуло шестьдесят. Президент, который явно симпатизирует коллеге-спортсмену, подарил вице-премьеру сборник стихов Высоцкого и процитировал известную песню покойного барда: «Обнажил я бицепс ненароком, ну и снял для верности пиджак. И внезапно кругом стало тихо, он увидел, что я привстаю…». Присутствующие поняли полифонический намек Владимира Путина

Ведь, с одной стороны, Трутнев — известный в прошлом каратист. Говорят, достиг в своем совершенстве единоборств пятый дан кекусинкай. А это очень почетно.

А, с другой стороны, всем тогда было памятно столкновение здоровяка Трутнева с Порошенко на международном экономическом форуме. Ходили слухи, что решительный министр даже взял дерзкого, нападавшего на Россию украинского президента за грудки. Сам Трутнев от таких слухов вяло, но отнекивался. Допускал только, что кое кому внимательно и со значением поглядел глаза в глаза. Но, видимо, кое кому и такого доброжелательного взгляда вполне хватило.

Но раз кто-то верил распространенным фейкам. Значит, такое поведение соответствовало представлению о характере пермского выходца.

Не нефтью единой

Global Look Press/Kremlin Pool

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Отец Юрия командовал участком нефтепровода в пермско области. Не удивительно поэтому, что будущий министр поступил в пермский политехник и распределился в местный НИИ нефти. Кстати, рассказывали, что, будучи сыном вполне состоятельных по советским меркам родителей, Трутнев предпочел поселиться в общежитии с несколькими соседями. С удовольствием ездил в стройотряды и даже время от времени подрабатывал разгрузкой вагонов. И, конечно, спорт, который стал важной частью его жизни.

Не удивительно, что рутинная атмосфера НИИ его не удовлетворила. Он выдвинулся на комсомольскую работу. А затем перешел в областной спорткомитет — его спортивные достижения в Перми помнили. Однако позже, не прерывая особых отношений со спорткомитетом, основал кооператив по торговле тренажерами. Понятно, что бывшие коллеги могли всегда посоветовать, у кого предпочтительнее покупать средства поддержания спортивной формы.

А дальше возник его коммерческий альянс с товарищем по комсомольской работе, а затем и выпускником высшей школы КГБ Олегом Чиркуновым , который некоторое время поработал в Швейцарии , завязал там полезные торговые связи. И предложил Трутневу, наработавшему неплохие позиции в кооперативном движении, наладить поставки в Пермь европейских продуктов. Начали со знаменитой продукции «Нестле», потом ассортимент расширился. Росло число магазинов, укреплялись и позиции новых коммерсантов. А поскольку капитал всегда рождает власть, то уже в 1994 Трутнев избирается в гордуму родной Перми. То было полезно и для дела, поскольку молодой депутат выбрал для себя комитет по экономической политике и налогам. Следующая ступень — пост мэра. Эти выборы Трутнев выиграл, получив более шестидесяти процентов голосов земляков. Правда, с бизнесом, которым теперь рулил Чиркунов, возникли проблемы. Инфляция стала затихать, и расчеты на легкий возврат банковских кредитов не оправдывались. Но тут пришел 2000 год. Год выборов уже пермского губернатора.

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев перед началом заседания правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока в Доме правительства РФ Считалось, что тогдашнее руководство России вполне устраивала фигура действовавшего губернатора Игумнова. Руководство пришло новое и, понятное дело, оно опасалось крутых перемен. Однако положение у Игумнова было не совсем комфортным. Говорили, что на него собрали компромат, связанный с бизнесом его дочери. А потому он был не прочь на почетных условиях уступить свой пост мэру. Но в Москве настаивали, чтобы губернатор не проявлял самодеятельности и вновь шел на выборы. Но и Трутнев, что называется, уже завелся. И предвыборная кампания оказалась на редкость веселой. Стороны друг друга не жалели и били по слабым местам, в основном связанным с бизнесом. Но надо сказать, что Трутнева поддержал крупный местный бизнес. В частности, ныне широко известный в Европе миллиардер Рыбаловлев. Тогда он еще не был крупным коллекционером, способным выставить на торги картину Леонардо, и не владел футбольным клубом «Монако». Но был главным бенефициаром крупнейшей компании «Уралкалий» . А значит, в области от него очень многое зависело.

Трутнев не забыл той важной для себя поддержки. И когда годы спустя в городе Березняки обнаружились серьезные провалы на месте подземных калийных разработок. И весь город грозил провалиться в черную дыру, Трутнев, тогда уже министр природных ресурсов и окружающей среды, настоял на той точке зрения, что речь все-таки шла о природном катаклизме, а не техногенной катастрофе. Впрочем, худшего удалось избежать.

Кстати, именно губернатор Трутнев сумел грамотно организовать референдум по поводу создания нового субъекта федерации — Пермского рая путем объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого АО. Важный прецедент был создан.

Свои полномочия он сумел передать своему партнеру по бизнесу и политике Олегу Чиркунову. Но правление следующего губернатора сопровождалось множеством коррупционных скандалов. Кончилось все быстрым отъездом Чиркунова в родную для него Швейцарию.

На пути в Москву

ТАСС/Валерий Шарифулин

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Между тем, дерзкого и упорного молодого губернатора заметили и во властных кругах, и в бизнес сообществе. Пермяки отметили, что снег стали убирать вовремя, развернулось массовое строительство. Даже автобусные остановки приобрели некий дизайнерский оттенок. А при новом главе области туда пришла «Ренова» Вексельберга, «Интеррос» Потанина, другие ведущие компании. Наконец, Юрий Трутнев получает приглашение войти в правительство в качестве министра природных ресурсов.

И на новом посту пермяк держится уверенно и даже с некоторым снисхождением относится к тогдашнему премьеру Михаилу Фрадкову . Правда, тогда многие были уверены, что Фрадков — фигура временная, а потому связывать с ним какие — то планы бесполезно. Но тогда было отмечено, что на устные поручения премьера, каким бы он ни был, Трутнев отвечал таинственной репликой: «Я подумаю!».

Характерно, что во время его правления было немало чисто показательных акций. Так его близкий сотрудник Олег Митволь стал атаковать подмосковные поместья наших эстрадных звезд, которые были построены в природоохранных зонах или нарушали некие другие запреты. У кого-то даже под телекамеры снесли не то баню, не то сарай. Но вскоре такая рекламная акция выдохлась. Был изменен Лесной кодекс, который расширил возможности взятия лесных угодий в аренду и права на вырубку участков. А в 2009 году Трутнев потряс общественность, опубликовав свой годовой доход в 155 миллионов рублей. Потом были и куда более внушительные цифры-400 миллионов. И некоторое время он считался самым богатым членом правительства и президентской администрации . За прошлый год его доход составил — 377 миллионов. Но ныне эти цифры уже не так впечатляют на фоне отчетов некоторых из его коллег.

С 2013 года Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. Регион этот далекий, но, как известно, нашенский. Проблем тут море, но ставку в Москве делают как раз на его приоритетное развитие. И Трутнев старался, как мог. Много критиковал местные власти за неповоротливость: и порты медленно строятся, и четкого зонирования там нет. И отстает на годы открытие современных пограничных переходов. Досталось министру транспорта Соколову за то, что средства на модернизацию дальневосточных аэропортов были выбелены. А толку нет до сих пор. А аэропорты — это шанс поддерживать связь для региона со всей страной. А главное — на днях Юрий Трутнев обратился к дальневосточникам с таинственной и многозначительной фразой: мол, я не знаю, какое назначение я могу получить завтра от президента. Но обещаю, что буду следить за Дальним Востоком, который за эти годы искренне полюбил, и собираюсь сюда часто приезжать.

Какое назначение ждет Трутнев? Пока явно большой секрет. Но ждать осталось не долго.